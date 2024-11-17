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Вперше в історії — хто здобув перемогу на Міс Всесвіт-2024

17 листопада 2024 16:43
Ольга Антоновська - редактор
Міс Всесвіт-2024 — вперше перемогу здобула представниця Данії
Вікторія К'єр Тейлвіг отримує корону на конкурсі "Міс Всесвіт-2024". Фото: Associated Press
Ольга Антоновська - редактор

У Мексиці відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2024". Серед 120 учасниць перемогу здобула Вікторія К'єр Тейлвіг з Данії. Вона принесла своїй країні першу перемогу в історії конкурсу.

Про це повідомляє Associated Press у неділю, 17 листопада.

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Як повідомляє видання, 21-річна Вікторія К’єр Тейлвіг працює у сфері торгівлі діамантами. Дівчина активно захищає тварин та підтримує проєкти з психічного здоров'я. У фіналі конкурсу Вікторія випередила представниць Нігерії та Мексики. Це перший раз, коли конкурсантка з Данії виграла "Міс Всесвіт".

Хто переміг на Міс Всесвіт-2024
Переможниця Міс Всесвіт-2024 Вікторія К’єр Тейлвіг. Фото: Associated Press

Цьогоріч конкурс проходив у Мехіко-Сіті Арені на критому майданчику, який вмістив 20 тисяч осіб. Прихильники підтримували конкурсанток зі всього світу. Деякі країни були представлені вперше, наприклад, Білорусь, Еритрея, Гвінея, Макао, Мальдіви, Молдова та Узбекистан. На жаль, українка Аліна Пономаренко цього року не змогла увійти до грандфіналу. 

Нагадаємо, на Дитячому Євробаченні-2024 перемогла Грузія — Андрія Путкарадзе з треком To My Mom. Україна в конкурсі посіла третє місце. Артем Котенко виступав з піснею HEAR ME NOW.

Український актор Володимир Кравчук переміг на 65-му кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival у Греції. Він здобув нагороду за головну роль в фільмі "Ти — космос".

Данія конкурс краси Мексика зірки конкурс

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