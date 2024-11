Міс Всесвіт-2024 — вперше перемогу здобула представниця Данії

Вікторія К'єр Тейлвіг отримує корону на конкурсі "Міс Всесвіт-2024". Фото: Associated Press

У Мексиці відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2024". Серед 120 учасниць перемогу здобула Вікторія К'єр Тейлвіг з Данії. Вона принесла своїй країні першу перемогу в історії конкурсу.

Про це повідомляє Associated Press у неділю, 17 листопада.

Вікторія К’єр Тейлвіг — переможниця конкурсу "Міс Всесвіт-2024"

Як повідомляє видання, 21-річна Вікторія К’єр Тейлвіг працює у сфері торгівлі діамантами. Дівчина активно захищає тварин та підтримує проєкти з психічного здоров'я. У фіналі конкурсу Вікторія випередила представниць Нігерії та Мексики. Це перший раз, коли конкурсантка з Данії виграла "Міс Всесвіт".

Переможниця Міс Всесвіт-2024 Вікторія К’єр Тейлвіг. Фото: Associated Press

Цьогоріч конкурс проходив у Мехіко-Сіті Арені на критому майданчику, який вмістив 20 тисяч осіб. Прихильники підтримували конкурсанток зі всього світу. Деякі країни були представлені вперше, наприклад, Білорусь, Еритрея, Гвінея, Макао, Мальдіви, Молдова та Узбекистан. На жаль, українка Аліна Пономаренко цього року не змогла увійти до грандфіналу.

