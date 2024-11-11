Актор Володимир Кравчук отримав нагороду за фільм "Ти – космос"

Актор Володимир Кравчук. Фото: скриншот з фільму "Ти – космос"

Актор Володимир Кравчук на 65-му кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival у Греції отримав приз "Найкращий актор". Нагороду він здобув за головну роль в фільмі "Ти — космос".

Про це повідомив Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, у якому служить актор.

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Про що фільм

"Ти — космос" (англ. U Are the Universe) режисера Павла Острікова — українська фантастична трагікомедія про далекобійника Андрія, який залишається ледь не останньою людиною у всесвіті після вибуху Землі. Йому вдається зв'язатися з французькою вченою Катрін. Три роки вони летять назустріч одне одному.

Міжнародна премʼєра стрічки "Ти — космос" відбулася у вересні на кінофестивалі у Торонто. Фільм вже отримав низку кінонагород на фестивалях. Український прокат заплановано на весну 2025-го.

Що відомо про переможця

Володимир Кравчук народився у Камʼянці-Подільському Хмельницької області. Він працював актором у студії "Мамахохотала", а з 2019 року виступав у театрі драми й комедії на Лівому березі Києва. Крім того, він зіграв головні ролі у фільмах "Сусідка" та "Бурштинові копи".

Спочатку актор записався до тероборони, а тепер 40-річний Володимир захищає Батьківщину на фронті.

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