Актер Владимир Кравчук получил награду за фильм "Ты – космос"

Актер Владимир Кравчук. Фото: скриншот из фильма "Ты – космос"

Актер Владимир Кравчук на 65-м кинофестивале Thessaloniki International Film Festival в Греции получил приз "Лучший актер". Награду он получил за главную роль в фильме "Ты — космос".

Об этом сообщил Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, в котором служит актер.

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О чем фильм

"Ты — космос" (англ. U Are the Universe) режиссера Павла Острикова — украинская фантастическая трагикомедия о дальнобойщике Андрее, который остается едва ли не последним человеком во вселенной после взрыва Земли. Ему удается связаться с французским ученым Катрин. Три года они летят навстречу друг другу.

Международная премьера фильма "Ты — космос" состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. Фильм уже получил ряд кинонаград на фестивалях. Украинский прокат запланирован на весну 2025 года.

Что известно о победителе

Владимир Кравчук родился в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Он работал актером в студии "Мамахохотала", а с 2019 года выступал в театре драмы и комедии на Левом берегу Киева. Кроме того, он сыграл главные роли в фильмах "Соседка" и "Янтарные копы".

Сначала актер записался в терроборону, а теперь 40-летний Владимир защищает Родину на фронте.

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