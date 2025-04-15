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В Україні завтра різко похолодає — Діденко назвала області

15 квітня 2025 14:54
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 16 квітня - Діденко попередила про похолодання
Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у середу, 16 квітня, очікується тепла погода. У більшості областей протягом дня буде +18...+23 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 16 квітня

За словами Діденко, в більшості регіонів буде +18...+23 °C, але на півночі, окрім Сумської області, очікується короткочасне похолодання. На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині вдень до +12...+17 °C. 

Також прохолода дістанеться частини Черкащини, але загалом вдень буде тепло. Водночас прогнозують активний вітер південного напрямку, пориви сягнуть 15-20 м/с в західних, північних та частині центральних областей. На півдні та сході вітер буде помірної сили.

Найближчої ночі у західних областях пройдуть дощі, а вдень — на півночі та на Черкащині. На решті територій буде сухо та сонячно.

У Києві короткочасне похолодання — максимально повітря прогріється до +12...+14 °C, а вдень пройде дощ із сильним вітром. 

Прогноз погоди до кінця тижня

Як зазначила Діденко, надалі в Україні переважатиме тепла комфортна погода. А на Великдень скрізь буде сонячно, маловітряно, температура повітря становитиме 20...+24 °C.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Харкові завтра подекуди температура повітря підійметься до +20 °C.

А Ірак накрила потужна піщана буря, внаслідок чого значно погіршилася якість повітря.

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