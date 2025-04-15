Погода в Украине 16 апреля - Диденко предупредила о похолодании

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 16 апреля, ожидается теплая погода. В большинстве областей в течение дня будет +18...+23 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 16 апреля

По словам Диденко, в большинстве регионов будет +18...+23 °C, но на севере, кроме Сумской области, ожидается кратковременное похолодание. На Житомирщине, Киевщине, Черниговщине днем до +12...+17 °C.

Также прохлада доберется до части Черкасской области, но в целом днем будет тепло. В то же время прогнозируют активный ветер южного направления, порывы достигнут 15-20 м/с в западных, северных и части центральных областей. На юге и востоке ветер будет умеренной силы.

Ближайшей ночью в западных областях пройдут дожди, а днем — на севере и в Черкасской области. На остальных территориях будет сухо и солнечно.

В Киеве кратковременное похолодание — максимально воздух прогреется до +12...+14 °C, а днем пройдет дождь с сильным ветром.

Прогноз погоды до конца недели

Как отметила Диденко, в дальнейшем в Украине будет преобладать теплая комфортная погода. А на Пасху везде будет солнечно, маловетрено, температура воздуха составит 20...+24 °C.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Харькове завтра местами температура воздуха поднимется до +20 °C.

А Ирак накрыла мощная песчаная буря, в результате чего значительно ухудшилось качество воздуха.