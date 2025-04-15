Піщана буря накрила Ірак — у місті виник колапс через негоду

Піщана буря. Фото: скриншот відео AFP News Agency

Центральні та південні регіони Іраку накрила потужна піщана буря, яка призвела до значного погіршення якості повітря. За даними місцевих чиновників у сфері охорони здоров’я, понад 1000 людей звернулися до лікарень із симптомами задухи та іншими дихальними розладами.

Про це повідомляє BBC.

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У провінції Мутанна щонайменше 700 осіб зазнали гострих респіраторних проблем. У Наджафі кількість постраждалих перевищила 250 людей, у Діванії — 322 пацієнти, серед яких були й діти. Ще понад 500 людей з аналогічними симптомами звернулися до медзакладів у провінціях Ді-Кар і Басра.

Небо стало червоним через пилову бурю

Ive never seen a sandstorm like this before pic.twitter.com/dBGNb7MiML — Ali (@IraqMarxist) April 14, 2025

На оприлюднених відеозаписах видно вулиці міст, які повністю занурені в щільну помаранчеву завісу з пилу. Видимість зменшилася до менше ніж одного кілометра.

𝗡𝗢𝗧 𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗠𝗔𝗥𝗦 - 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗜𝗥𝗔𝗤! A massive sandstorm is sweeping across the country, hospitalizing hundreds with breathing problems. #Iraq #MiddleEast pic.twitter.com/x5YyDzn6jO — Jewish News Syndicate (@JNS_org) April 15, 2025

Через низьку видимість і погіршення повітря влада призупинила роботу аеропортів у Наджафі та Басрі, а також скасувала низку авіарейсів.

Пилові бурі стали частим явищем через кліматичні зміни

Хоча пилові бурі є звичним явищем в Іраку, фахівці зазначають, що їхня частота й інтенсивність зростають. Екологи пов’язують це з кліматичними змінами, зокрема зростанням температур і посухами, які спричиняють деградацію ґрунтів.

За даними метеорологів, ситуація має поступово поліпшитися до ранку вівторка. Проте загрозу нових бур у регіоні не виключають.

Нагадаємо, нещодавно у Домінікані сталася трагедія — під час концерту в нічному клубі раптово обвалився дах.

Також кілька днів тому у Нью-Йорку впав вертоліт з туристами.