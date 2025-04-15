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Ірак накрила потужна піщана буря — сотні людей в лікарнях

15 квітня 2025 12:46
Світлана Силенко - Редактор
Піщана буря накрила Ірак — у місті виник колапс через негоду
Піщана буря. Фото: скриншот відео AFP News Agency
Світлана Силенко - Редактор

Центральні та південні регіони Іраку накрила потужна піщана буря, яка призвела до значного погіршення якості повітря. За даними місцевих чиновників у сфері охорони здоров’я, понад 1000 людей звернулися до лікарень із симптомами задухи та іншими дихальними розладами.

Про це повідомляє BBC.

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У провінції Мутанна щонайменше 700 осіб зазнали гострих респіраторних проблем. У Наджафі кількість постраждалих перевищила 250 людей, у Діванії — 322 пацієнти, серед яких були й діти. Ще понад 500 людей з аналогічними симптомами звернулися до медзакладів у провінціях Ді-Кар і Басра.

Небо стало червоним через пилову бурю

На оприлюднених відеозаписах видно вулиці міст, які повністю занурені в щільну помаранчеву завісу з пилу. Видимість зменшилася до менше ніж одного кілометра.

Через низьку видимість і погіршення повітря влада призупинила роботу аеропортів у Наджафі та Басрі, а також скасувала низку авіарейсів.

Пилові бурі стали частим явищем через кліматичні зміни

Хоча пилові бурі є звичним явищем в Іраку, фахівці зазначають, що їхня частота й інтенсивність зростають. Екологи пов’язують це з кліматичними змінами, зокрема зростанням температур і посухами, які спричиняють деградацію ґрунтів.

За даними метеорологів, ситуація має поступово поліпшитися до ранку вівторка. Проте загрозу нових бур у регіоні не виключають.

Нагадаємо, нещодавно у Домінікані сталася трагедія — під час концерту в нічному клубі раптово обвалився дах

Також кілька днів тому у Нью-Йорку впав вертоліт з туристами.

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