Песчаная буря накрыла Ирак — в городе возник коллапс из-за непогоды

Песчаная буря. Фото: скриншот видео AFP News Agency

Центральные и южные регионы Ирака накрыла мощная песчаная буря, которая привела к значительному ухудшению качества воздуха. По данным местных чиновников в сфере здравоохранения, более 1000 человек обратились в больницы с симптомами удушья и другими дыхательными расстройствами.

Об этом сообщает BBC.

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В провинции Мутанна по меньшей мере 700 человек получили острые респираторные проблемы. В Наджафе количество пострадавших превысило 250 человек, в Дивании - 322 пациента, среди которых были и дети. Еще более 500 человек с аналогичными симптомами обратились в медучреждения в провинциях Ди-Кар и Басра.

Небо стало красным из-за пылевой бури

Ive never seen a sandstorm like this before pic.twitter.com/dBGNb7MiML - Ali (@IraqMarxist) April 14, 2025

На обнародованных видеозаписях видны улицы городов, которые полностью погружены в плотную оранжевую завесу из пыли. Видимость уменьшилась до менее чем одного километра.

𝗡𝗢𝗧 𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗠𝗔𝗥𝗦 - 𝗧색𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗜𝗥𝗔𝗤! Массивная песчаная буря проносится по стране, госпитализируя сотни людей с проблемами дыхания #Ирак #БлижнийВосток pic.twitter.com/x5YyDzn6jO - Jewish News Syndicate (@JNS_org) 15 апреля 2025 г .

Из-за низкой видимости и ухудшения воздуха власти приостановили работу аэропортов в Наджафе и Басре, а также отменили ряд авиарейсов.

Пылевые бури стали частым явлением из-за климатических изменений

Хотя пылевые бури являются привычным явлением в Ираке, специалисты отмечают, что их частота и интенсивность растут. Экологи связывают это с климатическими изменениями, в частности ростом температур и засухами, которые вызывают деградацию почв.

По данным метеорологов, ситуация должна постепенно улучшиться к утру вторника. Однако угрозу новых бурь в регионе не исключают.

Напомним, недавно в Доминикане произошла трагедия — во время концерта в ночном клубе внезапно обвалилась крыша.

Также несколько дней назад в Нью-Йорке упал вертолет с туристами.