Мисс Вселенная-2024 — впервые победу одержала представительница Дании

Виктория Кьер Тейлвиг получает корону на конкурсе "Мисс Вселенная-2024". Фото: Associated Press

В Мексике состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2024". Среди 120 участниц победила Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. Она принесла своей стране первую победу в истории конкурса.

Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 17 ноября.

Читайте также:

Виктория Кьер Тейлвиг — победительница конкурса "Мисс Вселенная-2024"

Как сообщает издание, 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг работает в сфере торговли бриллиантами. Девушка активно защищает животных и поддерживает проекты по психическому здоровью. В финале конкурса Виктория опередила представительниц Нигерии и Мексики. Это первый раз, когда конкурсантка из Дании выиграла "Мисс Вселенную".

Победительница Мисс Вселенная-2024 Виктория Кьер Тейлвиг. Фото: Associated Press

В этом году конкурс проходил в Мехико-Сити Арене на крытой площадке, которая вместила 20 тысяч человек. Поклонники поддерживали конкурсанток со всего мира. Некоторые страны были представлены впервые, например Беларусь, Эритрея, Гвинея, Макао, Мальдивы, Молдова и Узбекистан. К сожалению, украинка Алина Пономаренко в этом году не смогла войти в грандфинал.

Напомним, на Детском Евровидении-2024 победила Грузия — Андрея Путкарадзе с треком To My Mom. Украина в конкурсе заняла третье место. Артем Котенко выступал с песней HEAR ME NOW.

Украинский актер Владимир Кравчук победил на 65 кинофестивале Thessaloniki International Film Festival в Греции. Он получил награду за главную роль в фильме "Ты — космос".