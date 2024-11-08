Модель Анна Неплях показала сідниці та стрункі ноги — відео

Міс Україна Всесвіт засвітила стрункі сідниці у мереживі
Відома українська модель та Міс Україна Всесвіт-21 Анна Неплях похизувалася стрункою фігурою у спокусливому образі. Зірка показалася у короткій спідниці та мереживних колготках.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Модель Анна Неплях в новому образі
Дівчина поділилась із шанувальниками бекстейжем із фотосесії. На опублікованих кадрах модель танцює у білому костюмі із коротенькою спідницею. Її образ підкреслило тоненьке худі у сіточку із блискітками та мереживні білі колготки в тон. Неплях доповнила вбрання блискучими підборами та стильними прикрасами.
Відео вийшло дещо пікантним, адже на одному із кадрів у моделі грайливо піднялася спідничка й оголила її стрункі сідниці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що відома модель приміряла обтислу леопардову сукню. А також учасниця "Холостяка" показала себе у максимальній вазі.
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