Модель Анна Неплях показала сідниці та стрункі ноги — відео

Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Відома українська модель та Міс Україна Всесвіт-21 Анна Неплях похизувалася стрункою фігурою у спокусливому образі. Зірка показалася у короткій спідниці та мереживних колготках.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Дівчина поділилась із шанувальниками бекстейжем із фотосесії. На опублікованих кадрах модель танцює у білому костюмі із коротенькою спідницею. Її образ підкреслило тоненьке худі у сіточку із блискітками та мереживні білі колготки в тон. Неплях доповнила вбрання блискучими підборами та стильними прикрасами.

Відео вийшло дещо пікантним, адже на одному із кадрів у моделі грайливо піднялася спідничка й оголила її стрункі сідниці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома модель приміряла обтислу леопардову сукню. А також учасниця "Холостяка" показала себе у максимальній вазі.