Модель Анна Неплях показала ягодицы и стройные ноги — видео

Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Известная украинская модель и Мисс Украина Вселенная-21 Анна Неплях похвасталась стройной фигурой в соблазнительном образе. Звезда показалась в короткой юбке и кружевных колготках.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Девушка поделилась с поклонниками бекстейжем из фотосессии. На опубликованных кадрах модель танцует в белом костюме с коротенькой юбкой. Ее образ подчеркнул тоненький худи в сеточку с блестками и кружевные белые колготки в тон. Неплях дополнила наряд блестящими каблуками и стильными украшениями.

Видео получилось несколько пикантным, ведь на одном из кадров у модели игриво поднялась юбочка и оголила ее стройные ягодицы.

Напомним, ранее мы писали, что известная модель примеряла облегающее леопардовое платье. А также участница "Холостяка" показала себя в максимальном весе.