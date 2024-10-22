Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Духовний радник Бібера має відношення до весілля Лани Дель Рей arrow

Духовний радник Бібера має відношення до весілля Лани Дель Рей

22 жовтня 2024 21:06
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор
Скандальний пастор Джуд Сміт влаштував весілля Лани Дель Рей
Американська співачка Лана Дель Рей. Фото: Instagram/honeymoon
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор

Напередодні американська співачка Лана Дель Рей вийшла заміж за гіда місцями проживання алігаторів в Луїзіані Джеремі Дюфреном. А зараз виявилось, що урочисту церемонію організував і провів зірковий пастор Джуд Сміт. 

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

Читайте також:

Пастор на весіллі Лани Дель Рей

Духовний радник співака Джастіна Бібера, інфлюєнсерки Хлої Кардаш’ян та багатьох інших знаменитостей провів весілля Лани Дель Рей та Джеремі Дюфрена в Луїзіані минулого місяця.  Лідер релігійної організації Churchome залишив свій підпис в документі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lana Del Rey (@lanadelreybr)

Раніше Лана включила одну з його проповідей під назвою Judah Smith Interlude до свого дев’ятого студійного альбому Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, який вийшов минулого року. 

Щодо пастор Джуда, то він відомий тим, що доволі тісно спілкується з прихожанами зі списку A, включаючи вищезгаданого Джастіна Бібера та його дружину Гейлі. Зокрема, Джастін звернувся до керівництва пастора мегацеркви після того, як відмежувався від опального засновника Hillsong Карла Ленца.

Тим не менш Сміт стикався з деякими суперечками — минулого року департамент Churchome у Сіетлі (штат Вашингтон), а також її керівництво звинуватили в тому, що вони змушували співробітників віддавати 10% своєї зарплати церкві. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Judah Smith (@judahsmith)

Пізніше адвокат церкви захистив Churchome, зазначивши, мовляв, що "Біблія вчить, що всі християни повинні сплачувати десятину". Попри все це цих суперечок було недостатньо, щоб передумати Лану Дель Рей та віддати підготовку урочистої церемонії іншому представнику церкви. 

Що цікаво, в соцмережах артистки так і не має жодної фотографії чи відео з весілля. Лише з тематичних зйомок. І то, на фан-сторінках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lana Del Rey (@lanadelreybr)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лана Дель Рей вийшла заміж у сукні з місцевої крамнички. Також ми розповідали, що колишня наречена чоловіка Лани Дель Рей емоційно прокоментувала їх весілля.

Лана Дель Рей закордонні зірки зіркова пара церква весілля

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:09 США нададуть Україні ще 20 млрд доларів до кінця року — звідки візьмуть кошти

22:02 Харків завтра накриє туман — синоптики попередили про небезпеку

Новина з відео

21:53 Хто вирішує, кому відправляти повістку поштою — у ТЦК розкрили деталі

21:46 Шмигаль повідомив про звільнення керівництва МСЕК

21:37 Матч Арсенал — Шахтар в Лізі чемпіонів — стартові склади

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

21:31 Фіктивні рішення МСЕК — Верещук запевнила, що чиновників покарають

21:27 В Харкові пролунали вибухи

21:13 На Дніпропетровщині військовий пішов у СЗЧ та втік з-під варти — як його покарав суд

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

21:02 З Іспанії надійшли новини щодо травми Циганкова — коли відновиться українець

22:09 США нададуть Україні ще 20 млрд доларів до кінця року — звідки візьмуть кошти

22:02 Харків завтра накриє туман — синоптики попередили про небезпеку

Новина з відео

21:53 Хто вирішує, кому відправляти повістку поштою — у ТЦК розкрили деталі

21:46 Шмигаль повідомив про звільнення керівництва МСЕК

21:37 Матч Арсенал — Шахтар в Лізі чемпіонів — стартові склади

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

21:31 Фіктивні рішення МСЕК — Верещук запевнила, що чиновників покарають

21:27 В Харкові пролунали вибухи

21:13 На Дніпропетровщині військовий пішов у СЗЧ та втік з-під варти — як його покарав суд

21:02 З Іспанії надійшли новини щодо травми Циганкова — коли відновиться українець

20:56 Били та примушували до роботи — як в інтернаті на Закарпатті знущалися з дітей

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Text

17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Text

16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

Text

13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

Text

12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі