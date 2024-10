Скандальний пастор Джуд Сміт влаштував весілля Лани Дель Рей

Американська співачка Лана Дель Рей. Фото: Instagram/honeymoon

Напередодні американська співачка Лана Дель Рей вийшла заміж за гіда місцями проживання алігаторів в Луїзіані Джеремі Дюфреном. А зараз виявилось, що урочисту церемонію організував і провів зірковий пастор Джуд Сміт.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

Пастор на весіллі Лани Дель Рей

Духовний радник співака Джастіна Бібера, інфлюєнсерки Хлої Кардаш’ян та багатьох інших знаменитостей провів весілля Лани Дель Рей та Джеремі Дюфрена в Луїзіані минулого місяця. Лідер релігійної організації Churchome залишив свій підпис в документі.

Раніше Лана включила одну з його проповідей під назвою Judah Smith Interlude до свого дев’ятого студійного альбому Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, який вийшов минулого року.

Щодо пастор Джуда, то він відомий тим, що доволі тісно спілкується з прихожанами зі списку A, включаючи вищезгаданого Джастіна Бібера та його дружину Гейлі. Зокрема, Джастін звернувся до керівництва пастора мегацеркви після того, як відмежувався від опального засновника Hillsong Карла Ленца.

Тим не менш Сміт стикався з деякими суперечками — минулого року департамент Churchome у Сіетлі (штат Вашингтон), а також її керівництво звинуватили в тому, що вони змушували співробітників віддавати 10% своєї зарплати церкві.

Пізніше адвокат церкви захистив Churchome, зазначивши, мовляв, що "Біблія вчить, що всі християни повинні сплачувати десятину". Попри все це цих суперечок було недостатньо, щоб передумати Лану Дель Рей та віддати підготовку урочистої церемонії іншому представнику церкви.

Що цікаво, в соцмережах артистки так і не має жодної фотографії чи відео з весілля. Лише з тематичних зйомок. І то, на фан-сторінках.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лана Дель Рей вийшла заміж у сукні з місцевої крамнички. Також ми розповідали, що колишня наречена чоловіка Лани Дель Рей емоційно прокоментувала їх весілля.