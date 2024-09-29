Колишня кохана чоловіка Лани Дель Рей розповіла про обранця зірки

Колишня наречена чоловіка Лани Дель Рей емоційно прокоментувала їх весілля
Жінка, яка була заручена з чоловіком відомої співачки Лани Дель Рей Джеремі Дюфреном висловилася щодо їх весілля. Келлі Велш прожила з ним більше десяти років.
Про це пише Page Six.
Колишня кохана про Джеремі Дюфрена
Келлі була вражена таким швидким весіллям співачки та колишнього. Втім, вона "щаслива" за свого нього.
"Я в шоці, тому що ми були заручені 12 років, а він одружився через місяць", — поділилася вона.
Велш також розповіла про те, що Дюфрен працьовитий та мужній чоловік.
"Він дуже міцний хлопець. Його здатність любити, піклуватися і захищати людей робить його таким привабливим", — додала Келлі.
Колишня наречена Дюфрена вважає, що у шлюбі із Ланою йому "потрібно буде вийти із зони комфорту".
"Він звик до життя на березі річки і до болота. Він заслуговує на такий подарунок долі", — зазначила Келлі.
Велш почала зустрічатися з Дюфреном, коли вони були підлітками. Пара відновила стосунки після того, як Дюфрен розлучився зі своєю першою дружиною Джиною, з якою у нього троє дітей.
Пара заручилася в 2012 році і були разом, поки в жовтні минулого року остаточно не розійшлася.
Нагадаємо, Лану Дель Рей запідозрили у нездоровому схудненні. А раніше Лана Дель Рей знялась у рекламі бренду Кім Кардаш'ян.
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