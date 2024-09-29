Колишня кохана чоловіка Лани Дель Рей розповіла про обранця зірки

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/

Жінка, яка була заручена з чоловіком відомої співачки Лани Дель Рей Джеремі Дюфреном висловилася щодо їх весілля. Келлі Велш прожила з ним більше десяти років.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Колишня кохана про Джеремі Дюфрена

Келлі була вражена таким швидким весіллям співачки та колишнього. Втім, вона "щаслива" за свого нього.

"Я в шоці, тому що ми були заручені 12 років, а він одружився через місяць", — поділилася вона.

Велш також розповіла про те, що Дюфрен працьовитий та мужній чоловік.

"Він дуже міцний хлопець. Його здатність любити, піклуватися і захищати людей робить його таким привабливим", — додала Келлі.

Джеремі Дюфрен із Келлі Велш. Фото: Kelli Welsh/Facebook

Колишня наречена Дюфрена вважає, що у шлюбі із Ланою йому "потрібно буде вийти із зони комфорту".

"Він звик до життя на березі річки і до болота. Він заслуговує на такий подарунок долі", — зазначила Келлі.

Велш почала зустрічатися з Дюфреном, коли вони були підлітками. Пара відновила стосунки після того, як Дюфрен розлучився зі своєю першою дружиною Джиною, з якою у нього троє дітей.

Пара заручилася в 2012 році і були разом, поки в жовтні минулого року остаточно не розійшлася.

Нагадаємо, Лану Дель Рей запідозрили у нездоровому схудненні. А раніше Лана Дель Рей знялась у рекламі бренду Кім Кардаш'ян.