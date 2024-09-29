Бывшая любимая мужчина Ланы Дель Рэй рассказала об избраннике звезды

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/

Женщина, обрученная с мужем известной певицы Ланы Дель Рэй Джереми Дюфреном, высказалась по поводу их свадьбы. Келли Уэлш прожила с ним больше десяти лет.

Об этом пишет Page Six.

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Келли была поражена столь быстрой свадьбой певицы и бывшего. Впрочем, она "счастлива" за него.

"Я в шоке, потому что мы были помолвлены 12 лет, а он женился через месяц", — поделилась она.

Велли также рассказала о том, что Дюфрен трудолюбивый и мужественный.

"Он очень крепкий парень. Его способность любить, заботиться и защищать людей делает его таким привлекательным", — добавила Келли.

Джереми Дюфрен из Келли Уэлш. Фото: Kelli Welsh/Facebook

Бывшая невеста Дюфрена считает, что в браке с Ланой ему нужно будет выйти из зоны комфорта.

"Он привык к жизни на берегу реки и к болоту. Он заслуживает такого подарка судьбы", — отметила Келли.

Велш начала встречаться с Дюфреном, когда они были подростками. Пара возобновила отношения после того, как Дюфрен расстался со своей первой женой Джиной, с которой у него трое детей.

Пара обручилась в 2012 году и была вместе, пока в октябре прошлого года окончательно не разошлась.

Напомним, Лану Дель Рэй заподозрили в нездоровом похудении. А раньше Лана Дель Рэй снялась в рекламе бренда Ким Кардашьян.