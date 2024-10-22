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Духовный советник Бибера имеет отношение к свадьбе Ланы Дель Рей

22 октября 2024 21:06
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор
Скандальный пастор Джуд Смит устроил свадьбу Ланы Дель Рей
Американская певица Лана Дель Рей. Фото: Instagram/honeymoon
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор

Накануне американская певица Лана Дель Рей вышла замуж за гида местами проживания аллигаторов в Луизиане Джереми Дюфреном. А теперь оказалось, что торжественную церемонию организовал и провел звездный пастор Джуд Смит.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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Пастор на свадьбе Ланы Дель Рей

Духовный советник певца Джастина Бибера, инфлюенсера Хлои Кардашьян и многих других знаменитостей провел свадьбу Ланы Дель Рэй и Джереми Дюфрена в Луизиане в прошлом месяце. Лидер религиозной организации Churchome оставил подпись в документе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lana Del Rey (@lanadelreybr)

Ранее Лана включила одну из его проповедей под названием Judah Smith Interlude в свой девятый студийный альбом Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, который вышел в прошлом году

Что касается пастора Джуда, то он известен тем, что довольно тесно общается с прихожанами из списка A, включая вышеупомянутого Джастина Бибера и его жену Хейли. В частности, Джастин обратился к руководству пастора мегацеркви после того, как отмежевался от опального основателя Hillsong Карла Ленца.

Тем не менее, Смит сталкивался с некоторыми спорами — в прошлом году департамент Churchome в Сиэтле (штат Вашингтон), а также ее руководство обвинили в том, что они заставляли сотрудников отдавать 10% своей зарплаты церкви.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Judah Smith (@judahsmith)

Позже адвокат церкви защитил Churchome, отметив, мол, "Библия учит, что все христиане должны платить десятину". При этом этих споров было недостаточно, чтобы передумать Лану Дель Рей и отдать подготовку торжественной церемонии другому представителю церкви.

Что интересно, в соцсетях у артистки так и нет ни одной фотографии или видео со свадьбы. Только с тематических съемок, и то на фан-страницах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lana Del Rey (@lanadelreybr)

Напомним, ранее мы писали, что Лана Дель Рей вышла замуж в платье из местного магазинчика. Также мы рассказывали, что бывшая невеста мужа Ланы Дель Рей эмоционально прокомментировала их свадьбу.

Лана Дель Рей зарубежные звезды звездная пара церковь свадьба

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