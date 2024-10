Скандальный пастор Джуд Смит устроил свадьбу Ланы Дель Рей

Американская певица Лана Дель Рей. Фото: Instagram/honeymoon

Накануне американская певица Лана Дель Рей вышла замуж за гида местами проживания аллигаторов в Луизиане Джереми Дюфреном. А теперь оказалось, что торжественную церемонию организовал и провел звездный пастор Джуд Смит.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

Пастор на свадьбе Ланы Дель Рей

Духовный советник певца Джастина Бибера, инфлюенсера Хлои Кардашьян и многих других знаменитостей провел свадьбу Ланы Дель Рэй и Джереми Дюфрена в Луизиане в прошлом месяце. Лидер религиозной организации Churchome оставил подпись в документе.

Ранее Лана включила одну из его проповедей под названием Judah Smith Interlude в свой девятый студийный альбом Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, который вышел в прошлом году

Что касается пастора Джуда, то он известен тем, что довольно тесно общается с прихожанами из списка A, включая вышеупомянутого Джастина Бибера и его жену Хейли. В частности, Джастин обратился к руководству пастора мегацеркви после того, как отмежевался от опального основателя Hillsong Карла Ленца.

Тем не менее, Смит сталкивался с некоторыми спорами — в прошлом году департамент Churchome в Сиэтле (штат Вашингтон), а также ее руководство обвинили в том, что они заставляли сотрудников отдавать 10% своей зарплаты церкви.

Позже адвокат церкви защитил Churchome, отметив, мол, "Библия учит, что все христиане должны платить десятину". При этом этих споров было недостаточно, чтобы передумать Лану Дель Рей и отдать подготовку торжественной церемонии другому представителю церкви.

Что интересно, в соцсетях у артистки так и нет ни одной фотографии или видео со свадьбы. Только с тематических съемок, и то на фан-страницах.

