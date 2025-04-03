Погода в Украине на 4 апреля - какой будет погода завтра

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 4 апреля, погода в Украине будет определяться полем повышенного давления, которое охватит большинство областей страны. Ожидается высокая температура и отсутствие осадков.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 4 апреля от Укргидрометеоцентра

Только на юге будет ощущаться влияние атмосферного фронта, что принесет небольшие дожди. В целом над Украиной будет находиться умеренно теплая воздушная масса.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

В течение дня на большей части территории будет сохраняться переменная облачность, осадков не ожидается. Лишь на юге страны в отдельных районах могут пройти небольшие дожди. Ветер будет северо-западным со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью будет варьироваться в промежутке +3...+8 °С, а днем воздух прогреется до +14...+19 °С. В Карпатах ночью температура снизится до около 0 °С, а днем ожидается +9...+14 °С.

Карта погоды. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 4 апреля от Наталки Диденко

Пятница, 4 апреля, станет настоящим подарком перед резким похолоданием.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

В Украине ожидается замечательная теплая погода: максимальная температура в течение дня будет колебаться в промежутке +12...+19 °С.

Немного прохладнее будет в прибрежных районах — +10...+14 °С. В большинстве областей страны будет царить сухая погода с солнечными моментами, лишь на юге задержатся облака и возможны периодические дожди.

Киевлянам, в частности, стоит воспользоваться этой замечательной погодой и провести как можно больше времени на свежем воздухе, ведь температура воздуха в столице может достичь +18 °С.

Карта осадков. Фото: Наталка Диденко

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине на замену теплой погоде вскоре придут дожди и снег. В некоторых регионах даже возможна гололедица.

На выходных погода в Украине будет дождливой. Кроме того, синоптики предупреждают о мокром снеге жителей некоторых регионов. Вместе с тем, температура воздуха опускаться не собирается.