Погода в Україні на 4 квітня - якою буде погода завтра

Тепло перед різким похолоданням — прогноз погоди на завтра
У п'ятницю, 4 квітня, погода в Україні буде визначатися полем підвищеного тиску, що охопить більшість областей країни. Очікується висока температура та відсутність опадів.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 4 квітня від Укргідрометеоцентра
Лише на півдні відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що принесе невеликі дощі. В цілому над Україною перебуватиме помірно тепла повітряна маса.
Протягом дня на більшій частині території зберігатиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Лише на півдні країни в окремих районах можуть пройти невеликі дощі. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі варіюватиметься у проміжку +3...+8 °С, а вдень повітря прогріється до +14...+19 °С. В Карпатах вночі температура знизиться до близько 0 °С, а вдень очікується +9...+14 °С.
Прогноз погоди на 4 квітня від Наталки Діденко
П’ятниця, 4 квітня, стане справжнім подарунком перед різким похолоданням.
В Україні очікується чудова тепла погода: максимальна температура впродовж дня коливатиметься у проміжку +12...+19 °С.
Трохи прохолодніше буде в прибережних районах — +10...+14 °С. У більшості областей країни пануватиме суха погода з сонячними моментами, лише на південь затримаються хмари і можливі періодичні дощі.
Киянам, зокрема, варто скористатися цією чудовою погодою та провести якомога більше часу на свіжому повітрі, адже температура повітря у столиці може досягти +18 °С.
Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні на заміну теплій погоді незабаром прийдуть дощі та сніг. В деяких регіонах навіть можлива ожеледиця.
На вихідних погода в Україні буде дощовою. Крім того, синоптики попереджають про мокрий сніг жителів деяких регіонів. Разом з тим, температура повітря опускатись не збирається.
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