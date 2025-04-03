Погода в Україні на 4 квітня - якою буде погода завтра

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 4 квітня, погода в Україні буде визначатися полем підвищеного тиску, що охопить більшість областей країни. Очікується висока температура та відсутність опадів.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 4 квітня від Укргідрометеоцентра

Лише на півдні відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що принесе невеликі дощі. В цілому над Україною перебуватиме помірно тепла повітряна маса.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скріншот

Протягом дня на більшій частині території зберігатиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Лише на півдні країни в окремих районах можуть пройти невеликі дощі. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі варіюватиметься у проміжку +3...+8 °С, а вдень повітря прогріється до +14...+19 °С. В Карпатах вночі температура знизиться до близько 0 °С, а вдень очікується +9...+14 °С.

Карта погоди. Фото: скріншот

Прогноз погоди на 4 квітня від Наталки Діденко

П’ятниця, 4 квітня, стане справжнім подарунком перед різким похолоданням.

Пост Наталки Діденко. Фото: скріншот

В Україні очікується чудова тепла погода: максимальна температура впродовж дня коливатиметься у проміжку +12...+19 °С.

Трохи прохолодніше буде в прибережних районах — +10...+14 °С. У більшості областей країни пануватиме суха погода з сонячними моментами, лише на південь затримаються хмари і можливі періодичні дощі.

Киянам, зокрема, варто скористатися цією чудовою погодою та провести якомога більше часу на свіжому повітрі, адже температура повітря у столиці може досягти +18 °С.

Карта опадів. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні на заміну теплій погоді незабаром прийдуть дощі та сніг. В деяких регіонах навіть можлива ожеледиця.

На вихідних погода в Україні буде дощовою. Крім того, синоптики попереджають про мокрий сніг жителів деяких регіонів. Разом з тим, температура повітря опускатись не збирається.