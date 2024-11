Какие традиции Белого дома нарушила Мелания Трамп — 10 скандалов

Жена новоизбранного президента США Дональда Трампа Мелания Трамп. Фото: Reuters

Жена новоизбранного президента США Мелания Трамп обожает нарушать правила и корректировать устав жизни первой леди под свои желания. Дональд Трамп лишь поддерживает ее стремление чувствовать себя более свободной в этих политических обстоятельствах.

Об этом пишет Business Insider.

Мелания игнорировала президентскую избирательную кампанию Трампа

Первые леди часто выступают на агитационных мероприятиях своих мужей. Они произносят речи и встречаются с избирателями. Мелания Трамп предпочитает оставаться в тени и лишь иногда появляться на публике.

Издание The New York Times писало, что в прошлом году супруга будущего президента США отклонила его предложение вести кампанию вместе. Дональд Трамп прокомментировал журналистам Meet the Press это как "желание держать жену как можно дальше от предвыборной гонки, ведь это отвратительно и подло". Также подчеркнул, что Мелания — "прекрасный и уверенный человек, очень любящий страну".

Дональд Трамп на выступлении. Фото: Reuters

Мелания Трамп не хочет жить в Белом доме

Она уже объявила, что после инаугурации мужа не собирается переезжать в резиденцию. Мелания стремится жить между Палм-Бич во Флориде и Нью-Йорком.

За прошедший срок Трампа в 2016 году его жена также не спешила менять место жительства и вернулась в спальню мужа всего за полгода.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания. Фото: instagram.com/flotus45

Мелания Трамп показала характер после слухов о романе мужа

В 2018 году Мелания Трамп прибыла на выступление о состоянии страны в отдельном кортеже после того, как появились слухи о романе Дональда Трампа с порнозвездой Сторми Дэниелс.

Новость была опубликована на основе данных The Wall Street Journal. Журналисты выяснили, что адвокат президента Майкл Коэн перечислил звезде фильмов для взрослых 130 000 долларов накануне выборов. Это якобы была взятка за молчание о ее отношениях с Трампом в 2006 году.

Тогдашний глава США роман отрицал, но Мелания Трамп резко отказалась от всех совместных поездок. Официально первая леди аргументировала это тем, что "сопровождала почетных гостей".

Мелания Трамп из-за скандала не села в один автомобиль с мужем

После статьи The New Yorker скандал вокруг романа Трампа только усугублялся. Мелания продолжала появляться отдельно от мужа и прибыла к вертолету Marine One на отдельном автомобиле.

"С ее расписанием было легче встретить его на борту", — писали CNN официальную версию.

Дональд Трамп в сопровождении Мелании Трамп. Фото: CNN

Мелания нарушила традицию рождественского декорирования Белого дома

Жену Трампа неоднократно критиковали за стиль украшения Белого дома на Рождество. В 2017 году Мелания выбрала белоснежные деревья, установившиеся вокруг восточной колоннады.

На следующий праздник она уже предпочла темно-красные елки, которые в сети сравнили с декорациями антиутопического сериала "Рассказ служанки". В 2019 году любимая Трампа обшила дом прозрачными акриловыми панелями, а на последнее празднование просто установили растения в горшках.

"У каждого свой вкус", — отреагировала Мелания на критику в ее сторону.

Мелания Трамп обратилась к СМИ одеждой

Пока все остальные первые леди США подбирали цвета и броши, символизирующие их отношение к ситуации, Мелания Трамп говорила обо всем открыто. Она надела куртку с надписью "Мне действительно безразлично, а вам?"

Папарацци сфотографировали ее во время поездки к детям-иммигрантам на границе США и Мексики в 2018 году. И тогда послание Мелании прочитали, как безразличие к детям. Однако в своих мемуарах женщина объяснила, что обращалась к журналистам.

Мелания не пригласила Джилл Байден на чай

Когда Джо Байден победил на выборах 2020 года, она не пригласила его жену Джилл в Белый дом, как это сделала для нее Мишель Обама. Это давняя традиция передачи власти, однако Мелания и ее муж проигнорировали устав.

Последнее фото Мишель и Барака Обамы с Белого дома. Фото: instagram/michelleobama44

Трампы пропустили инаугурацию Джо Байдена

Вместо того чтобы посетить инаугурацию нового президент США, Мелания и Дональд Трампы провели собственную церемонию прощания на авиабазе Эндрюс и улетели в свой дом в Палм-Бич. Это грубое нарушение традиции президентов и первых леди.

Мишель Обама и Джо Байден. Фото: instagram.com/obamawhitehouse

Мелания Трамп не произнесла речь на съезде партии

Мелания Трамп выступала с речами на конгрессах 2016 и 2020 годов. В отличие от предыдущих лет, в этом году она посетила последний день национального съезда Республиканской партии и не выходила на сцену.

Мелания Трамп. Фото: Instagram.com/melaniatrump

Отклонила приглашение Джилл Байден на чай

И сама не приглашала, и на предложение жены Байдена отправила отказ. Хотя Дональд Трамп посетил Белый дом и почтил традицию на этот раз. Мелания объяснила свое отсутствие делами по поводу тура ее мемуаров.

"Миссис Трамп не будет присутствовать на сегодняшней встрече в Белом доме. Возвращение ее мужа в Овальный кабинет вдохновляет, и она желает ему больших успехов", — говорится в заявлении офиса Мелании Трамп на X.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Дональд и Мелания Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump