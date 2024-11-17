Принца Гаррі не виженуть з США — до чого тут Меланія Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією. Фото: Reuters

Якщо раніше політик Дональд Трамп заявляв, що уряд США занадто милостивий до принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, то тепер змінив свою думку. Майбутній президент не збирається депортувати королівських осіб з країни.

Про це пише GBnews.

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Колишня королівська кореспондентка BBC Royal Дженні Бонд заявила, що Дональд Трамп не виконає своїх погроз щодо розслідування справи принца Гаррі і не заважатиме йому отримувати візу США.

"Трамп часто говорить одне, а робить протилежне. Я розумію, що Трамп сам перебуває в суперечці з Heritage Foundation через те, що вони змусили оприлюднити імміграційні записи про покійну матір Меланії", — розповіла журналістка.

За словами Бонд, Трамп не фанат цієї організації, тому і не буде допомагати відстоювати звинувачення проти принца.

Імміграційний адвокат майбутнього президента Майкл Вайльдс розповідав, що Меланія Трамп була "засмучена та стурбована потенційними загрозами безпеці" після того, як дані візи її покійної матері були оприлюднені в рамках судового процесу щодо імміграційних документів принца Гаррі.

"Місіс Трамп вивчає всі варіанти, ми розмовляли вчора. Уряд США знову не звернув належної уваги на безпеку колишньої першої родини. Місіс Трамп справедливо засмучена", — розповів адвокат.

Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: скриншот відео

Консервативний аналітичний центр Heritage Foundation прагне змусити опублікувати міграційні документи принца Гаррі. Герцог має проблеми в отриманні візи через свої зізнання в книзі "Запасний" про вживання наркотиків. Вказівка таких відомостей під час подачі документів на візу може стати причиною для відмови.

Водночас не лише питання документів тривожить Меган Маркл та чоловіка. Королівська журналістка вважає, що вони можуть повернутися на Батьківщину і з іншої причини.

"Гаррі та Меган останнім часом добре себе вели та не критикували королівську родину. Очевидно, що ніхто з них не буде радий знову бачити Трампа в Білому домі. Їм може бути некомфортно жити в країні, де президент зробив кілька досить різких коментарів про них обох", — сказала Бонд.

Нагадаємо, чому принц Гаррі конфліктує з королем Чарльзом. Також герцог посварився з Меган Маркл через Різдво.