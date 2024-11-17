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Дональд Трамп не выгонит принца Гарри из США благодаря Мелании

17 ноября 2024 23:30
Светлана Заболотная - Редактор
Принца Гарри не выгонят из США — при чем тут Мелания Трамп
Новоизбранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией. Фото: Reuters
Светлана Заболотная - Редактор

Если раньше политик Дональд Трамп заявлял, что правительство США слишком милостиво к принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, то теперь изменил свое мнение. Будущий президент не собирается депортировать членов королевской семьи из страны.

Об этом пишет GBnews.

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Бывшая королевская корреспондентка BBC Royal Дженни Бонд заявила, что Дональд Трамп не выполнит своих угроз по поводу расследования дела принца Гарри и не будет мешать ему получать визу США.

"Трамп часто говорит одно, а делает другое. Я понимаю, что Трамп сам находится в споре с Heritage Foundation из-за того, что они заставили обнародовать иммиграционные записи о покойной матери Мелании", — рассказала журналистка.

По словам Бонда, Трамп не фанат этой организации, поэтому и не будет помогать отстаивать обвинения против принца.

Иммиграционный адвокат будущего президента Майкл Уайльдс рассказывал, что Мелания Трамп была "расстроена и обеспокоена потенциальными угрозами безопасности" после того, как данные визы ее покойной матери были обнародованы в рамках судебного процесса по иммиграционным документам принца Гарри.

"Миссис Трамп изучает все варианты, мы разговаривали вчера. Правительство США снова не обратило должного внимания на безопасность бывшей первой семьи. Миссис Трамп справедливо расстроена", — рассказал адвокат.

Меган Маркл и принц Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: скриншот видео

Консервативный аналитический центр Heritage Foundation стремится вынудить опубликовать миграционные документы принца Гарри. Герцог испытывает проблемы в получении визы из-за своих признаний в книге "Запасной" об употреблении наркотиков. Указание таких сведений при подаче документов на визу может стать причиной отказа.

В то же время не только вопрос документов тревожит Меган Маркл и мужа. Королевская журналистка считает, что они могут вернуться на родину и по другой причине.

"Гарри и Меган в последнее время хорошо себя вели и не критиковали королевскую семью. Очевидно, что никто из них не рад вновь видеть Трампа в Белом доме. Им может быть некомфортно жить в стране, где президент сделал несколько довольно резких комментариев о них обоих", — сказала Бонд.

Напомним, почему принц Гарри конфликтует с королем Чарльзом. Также герцог поссорился с Меган Маркл из-за Рождества.

США принц Гарри Меган Маркл скандал Дональд Трамп Мелания Трамп

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