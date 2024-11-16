Меланію Трамп хейтять у мережі через новорічний скандал — відео

Старий скандал — дружину Трампа висміюють через новорічний конфуз
Дружина нового президента США Меланія Трамп відома своїми гучними цитатами. Однак колись злита розмова про новорічні прикраси знову шириться мережею. Люди висміюють колишню модель за її черствість.
Редакція Новини.LIVE нагадує історію.
Меланія Трамп ненавидить Різдво і свої обов'язки
Новорічний скандал під час минулого терміну президентства Трампа розгорівся, коли колишня подруга і радниця першої леді США Стефані Вїнстон Волкофф представила аудіозаписи їхніх розмов. Один із них стосувався Різдва.
Меланія Трамп як перша леді США має обов'язки прикрашати Білий Дім до свят та проводити екскурсії для дітей. Однак дружині політика це дуже не подобалось.
"Я працюю як ... просто рву сідниці над цими різдвяними прикрасами. Кому реально не пох** на Різдво і декорації? Але я повинна робити це, чи не так?" — заявила перша леді на аудіо.
@worldiva
I working like ass 😇😇 #melaniatrump #donaldtrump #fyp #funnyy #firstlady♬ original sound - ☾⋆｡𖦹 °✩
Мережа вибухнула жартами на цю тему. Є чимало хейтерів, які засуджую Меланію, але прихильників її жорсткої позиції теж достатньо.
@ziziyrr
Good luck this year 😭//#melaniatrump #icon #christmas #whitehouse #america #fyp♬ sonido original - 𝐈𝐯𝐚́𝐧 𝐑𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 🎧
Нагадаємо, Меланія Трамп порушить важливу традицію усіх перших леді США. Також ми розповідали про невідомі факти з життя дружини Дональда Трампа.
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