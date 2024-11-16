Меланію Трамп хейтять у мережі через новорічний скандал — відео

Новообраний президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія. Фото: instagram.com/flotus45

Дружина нового президента США Меланія Трамп відома своїми гучними цитатами. Однак колись злита розмова про новорічні прикраси знову шириться мережею. Люди висміюють колишню модель за її черствість.

Редакція Новини.LIVE нагадує історію.

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Новорічний скандал під час минулого терміну президентства Трампа розгорівся, коли колишня подруга і радниця першої леді США Стефані Вїнстон Волкофф представила аудіозаписи їхніх розмов. Один із них стосувався Різдва.

Меланія Трамп як перша леді США має обов'язки прикрашати Білий Дім до свят та проводити екскурсії для дітей. Однак дружині політика це дуже не подобалось.

"Я працюю як ... просто рву сідниці над цими різдвяними прикрасами. Кому реально не пох** на Різдво і декорації? Але я повинна робити це, чи не так?" — заявила перша леді на аудіо.

Мережа вибухнула жартами на цю тему. Є чимало хейтерів, які засуджую Меланію, але прихильників її жорсткої позиції теж достатньо.

Нагадаємо, Меланія Трамп порушить важливу традицію усіх перших леді США. Також ми розповідали про невідомі факти з життя дружини Дональда Трампа.