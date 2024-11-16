Меланию Трамп хейтят в сети из-за новогоднего скандала — видео

Старый скандал — жену Трампа высмеивают из-за новогоднего конфуза
Жена нового президента США Мелания Трамп известна своими громкими цитатами. Однако когда-то слитный разговор о новогоднем украшении снова распространяется по сети. Люди высмеивают бывшую модель за ее черствость.
Редакция Новини.LIVE напоминает историю.
Мелания Трамп ненавидит Рождество и свои обязанности
Новогодний скандал во время прошедшего срока президентства Трампа разгорелся, когда бывшая подруга и советница первой леди США Стефани Уинстон Волкофф представила аудиозаписи их разговоров. Один из них касался Рождества.
Мелания Трамп как первая леди США обязана украшать Белый Дом к праздникам и проводить экскурсии для детей. Однако жене политика это очень не нравилось.
"Я работаю как... просто рву ягодицы над этими рождественскими украшениями. Кому реально не пох** на Рождество и декорации? Но я должна делать это, не правда ли?" — заявила первая леди на аудио.
@worldiva
I working like ass 😇😇 #melaniatrump #donaldtrump #fyp #funnyy #firstlady♬ original sound - ☾⋆｡𖦹 °✩
Сеть разразилась шутками на эту тему. Есть немало хейтеров, осуждающих Меланию, но сторонников ее жесткой позиции тоже достаточно.
@ziziyrr
Good luck this year 😭 // #melaniatrump #icon #christmas #whitehouse #america #fyp♬ sonido original - 𝐈𝐯𝐚́𝐧 𝐑𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 🎧
Напомним, Мелания Трамп нарушит важную традицию всех первых леди США. Также мы рассказывали о неизвестных фактах из жизни супруги Дональда Трампа.
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