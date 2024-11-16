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Старый скандал — жену Трампа высмеивают из-за новогоднего конфуза

16 ноября 2024 23:30
Светлана Заболотная - Редактор
Меланию Трамп хейтят в сети из-за новогоднего скандала — видео
Новоизбранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания. Фото: instagram.com/flotus45
Светлана Заболотная - Редактор

Жена нового президента США Мелания Трамп известна своими громкими цитатами. Однако когда-то слитный разговор о новогоднем украшении снова распространяется по сети. Люди высмеивают бывшую модель за ее черствость.

Редакция Новини.LIVE напоминает историю.

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Новогодний скандал во время прошедшего срока президентства Трампа разгорелся, когда бывшая подруга и советница первой леди США Стефани Уинстон Волкофф представила аудиозаписи их разговоров. Один из них касался Рождества.

Мелания Трамп как первая леди США обязана украшать Белый Дом к праздникам и проводить экскурсии для детей. Однако жене политика это очень не нравилось.

"Я работаю как... просто рву ягодицы над этими рождественскими украшениями. Кому реально не пох** на Рождество и декорации? Но я должна делать это, не правда ли?" — заявила первая леди на аудио.

Сеть разразилась шутками на эту тему. Есть немало хейтеров, осуждающих Меланию, но сторонников ее жесткой позиции тоже достаточно.

Напомним, Мелания Трамп нарушит важную традицию всех первых леди США. Также мы рассказывали о неизвестных фактах из жизни супруги Дональда Трампа.

США скандал Дональд Трамп Рождество президент Мелания Трамп

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