Меланія Трамп відмовилася жити у Білому дому - подробиці

Дональд та Меланія Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Дружина новообраного президента США Дональда Трампа — Меланія — починає свій термін на посту першої леді з порушення багаторічних традицій. Дружина політика не планує переїжджати до Білого дому.

Про це виданню CNN повідомили інсайдери.

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За минулої каденції Дональда Трампа його дружина все ж таки погодилася зробити Білий дім своєю основною резиденцією, то зараз в неї інші плани.

За словами інсайдерів, Меланія серйозно налаштована порушити головну традицію перших леді США та планує жити між Палм-Біч у Флориді та Нью-Йорком.

Дональд Трамп та його дружина у Білому домі. Фото: instagram.com/realdonaldtrump

За останні роки дружина президента вже облаштувала своє комфортне життя у Флориді, тож не хоче поступатися своїми інтересами. А у Нью-Йорку зараз навчається молодший син пари Баррон, тож Меланія планує часто бувати у місті, аби підтримувати його та вести справи у Trump Tower.

Однак Меланія все одно буде присутня на великих заходах у Білому домі і матиме пріоритети як перша леді.

Своєю чергою, Дональд Трамп, як очікується, буде проводити зимові вихідні в Мар-а-Лаго, а літні — у своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, як і було за його першого президентського терміну.

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