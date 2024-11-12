Меланія Трамп пригадала, як познайомилася із чоловіком

Новообраний президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією. Фото: Reuters

Меланія Трамп детально описала свою першу зустріч з нинішнім чоловіком, новообраним президентом США Дональдом Трампом у своїх мемуарах. Вона зізналась, що республіканець був на побаченні з іншою жінкою, коли почав з нею фліртувати.

Про це пише Page Six.

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У своїй книзі Меланія розповіла, що була із подругою на вечірці Тижня моди в 1998 році, коли до них підійшов Трамп — попри те, що його супроводжувала "приваблива блондинка".

"Його очі загорілися і, скориставшись нагодою, він сів поруч зі мною і завів розмову. Він розпитував мене про те, як я провела час в Нью-Йорку, про мій дім і про мої подорожі по світу", — поділилася Меланія.

Хоча це була лише коротка зустріч, Меланія розповіла,що вона справила на майбутнього президента США "незабутнє враження".

"З того моменту, як почалася наша розмова, я була зачарована його чарівністю і легким характером. Навколо нас було так багато метушливої активності, але його цілеспрямована увага до нашої бесіди змусила мене відчути себе центром його світу. Я відчула, що мене притягує його магнетична енергія", — написала вона.

Меланія розповіла, що коли супутниця Трампа на мить відлучилася, він попросив її номер телефону.

Спочатку Меланія "ввічливо відхилила його прохання", що здивувало політика. Натомість модель попросила Дональда дати їй свій номер. Він із радістю погодився за однієї умови — якщо вона пообіцяє йому зателефонувати.

"Жестом руки Дональд покликав свого охоронця. Він непомітно написав записку на гладенькій візитній картці. Дональд взяв картку і передав її мені", — пригадала Меланія.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких стосунках Дональд Трапм був із королевою Єлизаветою II. А також ми писали, що американська співачка Мадонна публічно принизила Дональда Трампа.