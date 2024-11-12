Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Меланія Трамп поділилася історією знайомства з чоловіком arrow

Меланія Трамп поділилася історією знайомства з чоловіком

12 листопада 2024 23:30
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Меланія Трамп пригадала, як познайомилася із чоловіком
Новообраний президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією. Фото: Reuters
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Меланія Трамп детально описала свою першу зустріч з нинішнім чоловіком, новообраним президентом США Дональдом Трампом у своїх мемуарах. Вона зізналась, що республіканець був на побаченні з іншою жінкою, коли почав з нею фліртувати.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Меланія Трамп про чоловіка

У своїй книзі Меланія розповіла, що була із подругою на вечірці Тижня моди в 1998 році, коли до них підійшов Трамп — попри те, що його супроводжувала "приваблива блондинка".

"Його очі загорілися і, скориставшись нагодою, він сів поруч зі мною і завів розмову. Він розпитував мене про те, як я провела час в Нью-Йорку, про мій дім і про мої подорожі по світу", — поділилася Меланія.

Хоча це була лише коротка зустріч, Меланія розповіла,що вона справила на майбутнього президента США "незабутнє враження".

"З того моменту, як почалася наша розмова, я була зачарована його чарівністю і легким характером. Навколо нас було так багато метушливої активності, але його цілеспрямована увага до нашої бесіди змусила мене відчути себе центром його світу. Я відчула, що мене притягує його магнетична енергія", — написала вона.

Меланія розповіла, що коли супутниця Трампа на мить відлучилася, він попросив її номер телефону.
Спочатку Меланія "ввічливо відхилила його прохання", що здивувало політика. Натомість модель попросила Дональда дати їй свій номер. Він із радістю погодився за однієї умови — якщо вона пообіцяє йому зателефонувати.

"Жестом руки Дональд покликав свого охоронця. Він непомітно написав записку на гладенькій візитній картці. Дональд взяв картку і передав її мені", пригадала Меланія.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких стосунках Дональд Трапм був із королевою Єлизаветою II. А також ми писали, що американська співачка Мадонна публічно принизила Дональда Трампа.

Меланія Трамп Дональд Трамп знайомства закордонні зірки відносини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік заявив, що його не брали на службу — як покарав суд

01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

23:39 Магучіх розповіла, як інтим впливає на неї перед змаганнями

23:37 Прем'єр-міністр Чехії був здивований розмовою з Трампом — деталі

23:13 У Сумах пролунав вибух

01:32 Чоловік заявив, що його не брали на службу — як покарав суд

01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

23:39 Магучіх розповіла, як інтим впливає на неї перед змаганнями

23:37 Прем'єр-міністр Чехії був здивований розмовою з Трампом — деталі

23:13 У Сумах пролунав вибух

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком