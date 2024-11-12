Мелания Трамп вспомнила, как познакомилась с мужем

Новоизбранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией. Фото: Reuters

Мелания Трамп подробно описала свою первую встречу с нынешним мужем, новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в своих мемуарах. Она призналась, что республиканец был на свидании с другой женщиной, когда начал с ней флиртовать.

Об этом пишет Page Six.

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В своей книге Мелания рассказала, что была с подругой на вечеринке Недели моды в 1998 году, когда к ним подошел Трамп, несмотря на то, что его сопровождала "привлекательная блондинка".

"Его глаза загорелись и, воспользовавшись случаем, он сел рядом со мной и завел разговор. Он расспрашивал меня о том, как я провела время в Нью-Йорке, о моем доме и моих путешествиях по миру", — поделилась Мелания.

Хотя это была лишь короткая встреча, Мелания рассказала, что она произвела на будущего президента США "незабываемое впечатление".

"С того момента, как начался наш разговор, я была очарована его обаянием и легким характером. Вокруг нас было так много суетливой активности, но его целенаправленное внимание к нашей беседе заставило меня почувствовать себя центром его мира. Я почувствовала, что меня притягивает его магнетическая энергия", — написала она.

Мелания рассказала, что, когда спутница Трампа на мгновение отлучилась, он попросил ее номер телефона.

Сначала Мелания "вежливо отклонила его просьбу", что удивило политика. В то же время модель попросила Дональда дать ей свой номер. Он с радостью согласился при одном условии, если она пообещает ему позвонить.

"Жестом руки Дональд позвал своего охранника. Он незаметно написал записку на гладкой визитной карточке. Дональд взял карточку и передал ее мне", — вспомнила Мелания.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких отношениях Дональд Трапм был с королевой Елизаветой II. А также мы писали, что американская певица Мадонна публично унизила Дональда Трампа.