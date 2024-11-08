Мадонна виступила проти Трампа — фото

Мадонна публічно принизила Трампа
Популярна співачка Мадонна публічно висловила незадоволення результатами президентських виборів у США. Зірка спекла торт та присвятила напис на ньому новому президенту США Дональду Трампу.
Відповідні кадри вона опублікувала в Stories на своїй сторінці Instagram.
Мадонна спекла торт для Трампа
Зірка спекла торт, який прикрасила написом: "Йди до б*са Трамп!". Співачка доповнила напис на десерті жовтим і коричневим вершковим кремом, а також вишнями мараскіно.
Мадонна висловилася про результати президентських виборів в США.
"Намагаюся зрозуміти, чому засуджений злочинець, ґв*лтівник, фанатик був обраний лідером нашої країни, тому що він корисний для економіки?", — написала вона.
Нагадаємо, близька людина для батька Мадонни нещодавно померла. А також співачка засвітилась в обіймах молодого красеня.
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