Американская певица Мадонна. Фото: instagram/madonna

Популярная певица Мадонна публично выразила недовольство результатами президентских выборов в США. Звезда испекла торт и посвятила надпись на нем новому президенту США Дональду Трампу.

Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Мадонна испекла торт для Трампа

Звезда испекла торт, украшенный надписью: "Иди к ч*рту Трамп!". Певица дополнила надпись на десерте желтым и коричневым сливочным кремом, а также вишнями мараскино.

Мадонна высказалась о результатах президентских выборов в США.

"Пытаюсь понять, почему осужденный преступник, н*сильник, фанатик был избран лидером нашей страны, потому что он полезен для экономики?", — написала она.

Мадонна приготовила торт для Трампа. Фото: instagram.com/stories/madonna/

Мадонна выступила против Трампа. Фото: instagram.com/stories/madonna/

Напомним, близкий человек для отца Мадонны недавно скончался. А также певица засветилась в объятиях молодого красавца.