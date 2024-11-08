Мадонна выступила против Трампа — фото

Мадонна публично унизила Трампа
Популярная певица Мадонна публично выразила недовольство результатами президентских выборов в США. Звезда испекла торт и посвятила надпись на нем новому президенту США Дональду Трампу.
Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.
Мадонна испекла торт для Трампа
Звезда испекла торт, украшенный надписью: "Иди к ч*рту Трамп!". Певица дополнила надпись на десерте желтым и коричневым сливочным кремом, а также вишнями мараскино.
Мадонна высказалась о результатах президентских выборов в США.
"Пытаюсь понять, почему осужденный преступник, н*сильник, фанатик был избран лидером нашей страны, потому что он полезен для экономики?", — написала она.
Напомним, близкий человек для отца Мадонны недавно скончался. А также певица засветилась в объятиях молодого красавца.
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