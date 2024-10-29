Мадонна підтримала сина-художника

Американська співачка Мадонна із сином Рокко Річі. Фото: instagram/madonna

Популярна співачка Мадонна відвідала художню виставку свого 24-річного сина Рокко Річі. Зіркова мама похизувалася його талановитими роботами.

Фото артистка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Зірка вирішила підтримати свого дорослого сина та завітала на його виставку у столиці Франції. Співачка позувала на тлі картин разом з Рокко та його улюбленцем.

Для виходу виконавиця обрала стильний шкіряний тренч з хутром та чорним боді із колготками у сітку.

"Втекла до Парижа, щоб побачити виставку мого сина Рокко "Турист" і відвідати друзів. Ідеальна протиотрута від смутку!", — підписала фото вона.

Син Мадонни і британського режисера Гая Річчі Рокко працював раніше моделлю та актором, а нині він успішно реалізував себе як художник.

Нагадаємо, близька людина для батька Мадонни нещодавно померла. Також співачка засвітилась в обіймах молодого красеня.