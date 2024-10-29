Мадонна підтримала сина-художника

Мадонна показалася у стильному образі на виставці свого сина
Популярна співачка Мадонна відвідала художню виставку свого 24-річного сина Рокко Річі. Зіркова мама похизувалася його талановитими роботами.
Фото артистка опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Мадонна провела час із сином
Зірка вирішила підтримати свого дорослого сина та завітала на його виставку у столиці Франції. Співачка позувала на тлі картин разом з Рокко та його улюбленцем.
Для виходу виконавиця обрала стильний шкіряний тренч з хутром та чорним боді із колготками у сітку.
"Втекла до Парижа, щоб побачити виставку мого сина Рокко "Турист" і відвідати друзів. Ідеальна протиотрута від смутку!", — підписала фото вона.
Син Мадонни і британського режисера Гая Річчі Рокко працював раніше моделлю та актором, а нині він успішно реалізував себе як художник.
Нагадаємо, близька людина для батька Мадонни нещодавно померла. Також співачка засвітилась в обіймах молодого красеня.
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