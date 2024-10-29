Мадонна поддержала сына-художника

Американская певица Мадонна с сыном Рокко Ричи. Фото: instagram/madonna

Популярная певица Мадонна посетила художественную выставку своего 24-летнего сына Рокко Ричи. Звездная мама похвасталась его талантливыми работами.

Фото артистка опубликовала на своей странице Instagram.

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Звезда решила поддержать своего взрослого сына и посетила его выставку в столице Франции. Певица позировала на фоне картин вместе с Рокко и его любимцем.

Для выхода исполнительница выбрала стильный кожаный тренч с мехом и черным боди с колготками в сетку.

"Убежала в Париж, чтобы увидеть выставку моего сына Рокко "Турист" и посетить друзей. Идеальное противоядие от печали!" — подписала фото она.

Сын Мадонны и британского режиссера Гая Риччи Рокко работал ранее моделью и актером, а ныне успешно реализовал себя как художник.

Напомним, близкий человек для отца Мадонны недавно скончался. Также певица засветилась в объятиях молодого красавца.