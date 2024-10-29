Мадонна поддержала сына-художника

Мадонна показалась в стильном образе на выставке своего сына
Популярная певица Мадонна посетила художественную выставку своего 24-летнего сына Рокко Ричи. Звездная мама похвасталась его талантливыми работами.
Фото артистка опубликовала на своей странице Instagram.
Мадонна провела время с сыном
Звезда решила поддержать своего взрослого сына и посетила его выставку в столице Франции. Певица позировала на фоне картин вместе с Рокко и его любимцем.
Для выхода исполнительница выбрала стильный кожаный тренч с мехом и черным боди с колготками в сетку.
"Убежала в Париж, чтобы увидеть выставку моего сына Рокко "Турист" и посетить друзей. Идеальное противоядие от печали!" — подписала фото она.
Сын Мадонны и британского режиссера Гая Риччи Рокко работал ранее моделью и актером, а ныне успешно реализовал себя как художник.
Напомним, близкий человек для отца Мадонны недавно скончался. Также певица засветилась в объятиях молодого красавца.
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