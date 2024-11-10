Як та чим харчується Меланія Трамп

Дружина новообраного президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп. Фото: Reuters

Напередодні вийшли мемуари дружини 45-го президента США Дональда Трампа, Меланії Трамп. В книзі колишня модель відверто розписала свої вподобання щодо харчування.

Про це повідомляє видання Telegrafi.

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Перша леді США (була під час минулої каденції Трампа та стане знову після інавгурації 20 січня 2025-го) каже, що ніколи не їсть сиру рибу і споживає сім порцій фруктів на день. Наприклад, коли вони з Дональдом Трампом були з офіційним візитом в Японії, Меланія попросила персонал не подавати їй суші за столом.

"Проте я намагаюся спробувати місцеву кухню, коли це можливо. Та вечеря в Токіо була блискучим поєднанням смаків і текстур, чудовим уявленням про японську кухню. Це відповідало моїм уподобанням", — написала вона в мемуарах.

Меланія дотримується здорового харчування і не любить дієт. Вона починає день зі смузі або вівсяної каші на сніданок. Її мета — споживати не менше семи порцій фруктів на день, але 54-річна дружина Дональда Трампа не відмовляється від солодкого. Меланія може з’їсти шматочок шоколаду, морозиво або випити газовану воду (віддає перевагу Coca-Cola).

"У мене немає спеціальної їжі між прийомами їжі, яку я завжди їм. Якщо я хочу щось з'їсти, я їм фрукти або трохи шоколаду. Я вважаю, що це важливо для організму", — наголосила Меланія Трамп.

Дональд Трамп з дружиною Меланією. Фото: Reuters

На обід Меланія зазвичай їсть різні салати, а на вечерю м'ясо та овочі. Вона п’є багато води і не зловживає жирною або висококалорійною їжею. Щоб підтримувати форму, дружина політика щодня робить зарядку вдома, зазвичай вранці. У своїх мемуарах перша леді розповіла, що займається пілатесом, ходить по дому з гантелями і грає в теніс.

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