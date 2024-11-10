Меланія Трамп розсекретила свій раціон
Напередодні вийшли мемуари дружини 45-го президента США Дональда Трампа, Меланії Трамп. В книзі колишня модель відверто розписала свої вподобання щодо харчування.
Про це повідомляє видання Telegrafi.
Як та чим харчується Меланія Трамп
Перша леді США (була під час минулої каденції Трампа та стане знову після інавгурації 20 січня 2025-го) каже, що ніколи не їсть сиру рибу і споживає сім порцій фруктів на день. Наприклад, коли вони з Дональдом Трампом були з офіційним візитом в Японії, Меланія попросила персонал не подавати їй суші за столом.
"Проте я намагаюся спробувати місцеву кухню, коли це можливо. Та вечеря в Токіо була блискучим поєднанням смаків і текстур, чудовим уявленням про японську кухню. Це відповідало моїм уподобанням", — написала вона в мемуарах.
Меланія дотримується здорового харчування і не любить дієт. Вона починає день зі смузі або вівсяної каші на сніданок. Її мета — споживати не менше семи порцій фруктів на день, але 54-річна дружина Дональда Трампа не відмовляється від солодкого. Меланія може з’їсти шматочок шоколаду, морозиво або випити газовану воду (віддає перевагу Coca-Cola).
"У мене немає спеціальної їжі між прийомами їжі, яку я завжди їм. Якщо я хочу щось з'їсти, я їм фрукти або трохи шоколаду. Я вважаю, що це важливо для організму", — наголосила Меланія Трамп.
На обід Меланія зазвичай їсть різні салати, а на вечерю м'ясо та овочі. Вона п’є багато води і не зловживає жирною або висококалорійною їжею. Щоб підтримувати форму, дружина політика щодня робить зарядку вдома, зазвичай вранці. У своїх мемуарах перша леді розповіла, що займається пілатесом, ходить по дому з гантелями і грає в теніс.
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