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Мелания Трамп рассекретила свой рацион

10 ноября 2024 23:30
Ирина Воробьева - Редактор
Как и чем питается Мелания Трамп
Жена новоизбранного президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп. Фото: Reuters
Ирина Воробьева - Редактор

Накануне вышли мемуары супруги 45-го президента США Дональда Трампа, Мелании Трамп. В книге бывшая модель откровенно расписала свои предпочтения по питанию.

Об этом сообщает издание Telegrafi.

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Как и чем питается Мелания Трамп

Первая леди США (была во время прошлой каденции Трампа и станет вновь после инаугурации 20 января 2025-го) говорит, что никогда не ест сырую рыбу и потребляет семь порций фруктов в день. К примеру, когда они с Дональдом Трампом были с официальным визитом в Японии, Мелания попросила персонал не подавать ей суши за столом.

"Однако я пытаюсь попробовать местную кухню, когда это возможно. Но ужин в Токио был блестящим сочетанием вкусов и текстур, прекрасным представлением о японской кухне. Это отвечало моим предпочтениям", — написала она в мемуарах.

Мелания соблюдает здоровое питание и не любит диет. Она начинает день со смузи или овсяной каши на завтрак. Ее цель потреблять не менее семи порций фруктов в день, но 54-летняя жена Дональда Трампа не отказывается от сладкого. Мелания может съесть кусочек шоколада, мороженое или выпить газировку (предпочитает Coca-Cola).

"У меня нет специальной еды между приемами пищи, которую я всегда ем. Если я хочу что-то съесть, я ем фрукты или немного шоколада. Я считаю, что это важно для организма", — подчеркнула Мелания Трамп.

Дональд Трамп и Мелания
Дональд Трамп с супругой Меланией. Фото: Reuters

На обед Мелания обычно ест разные салаты, а на ужин мясо и овощи. Она пьет много воды и не злоупотребляет жирной или высококалорийной пищей. Чтобы поддерживать форму, жена политика каждый день делает зарядку дома, обычно утром. В своих мемуарах первая леди рассказала, что занимается пилатесом, ходит по дому с гантелями и играет в теннис.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких отношениях Дональд Трапм был с королевой Елизаветой II. Также мы писали, что американская певица Мадонна публично унизила Дональда Трампа.

Мелания Трамп еда рацион питания зарубежные звезды тренировки

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