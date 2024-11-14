Який вигляд має розкішний маєток Іванки Трамп - фото, відео

Іванка Трамп з родиною. Фото: instagram.com/ivankatrump

Донька новообраного президента США Дональда Трампа — Іванка — разом зі своєю родиною мешкає у Маямі. Родина оселилася на острові Індіан-Крік, який прозвали "Бункером мільярдерів".

Редакція Новини.LIVE розповідає, як живе світська левиця.

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Власний "Білий дім" Іванки Трамп

Розкішний маєток площею 1,3 акра з видом на затоку Біскейн Іванка разом зі своїм чоловіком, мільйонером Джаредом Кушнером, придбали 2021 року за 24 млн доларів. Майже два роки подружжя робило ремонт, аби втілити усі свої мрії.

Попередньо будинок та ландшафт були виконані у неокласичному стилі, однак пара вирішила зробити більш сучасний дизайн.

Маєток Іванки Трамп в Маямі. Фото: realtor.com

Будинок Трамп та Кушнера до ремонту. Фото: realtor.com

Ззовні будівлю пофарбували блискучою білою фарбою, а замість дерев'яних акцентів на фасаді з'явилося чорне оздоблення. У західних ЗМІ будинок назвали "власним "Білим домом" Іванки Трамп.

Іванка Трамп з родиною на тлі свого будинку. Фото: instagram.com/ivankatrump

У новому дизайнерському рішенні подружжя вирішило зберегти частину ландшафту, а також водойму перед будинком.

Іванка Трамп з донькою. Фото: instagram.com/ivankatrump

На задньому дворі Трапм зробила великий басейн, а також власний спа-комплекс з сауною та паровою банею. Також маєток має власний причал та вихід до заливу.

Діти Іванки Трамп у басейні. Фото: instagram.com/ivankatrump

У будинку налічується шість спален та вісім ванних кімнат. Головна спальня має одразу дві ванні кімнати.

Окрім того, в будинку є власний кінотеатр, розкішний кабінет із дерев'яними панелями та великий спортзал.

Іванка Трамп з родиною у своєму будинку. Фото: instagram.com/ivankatrump

Острів Індіан-Крік налічує всього 34 будинки і охороняється власною поліцією, що забезпечує максимальну безпеку для його заможних власників. По сусідству із відомим подружжям мешкає мільярдер Джефф Безос, Жизель Бюндхен зі своїм чоловіком та інші знаменитості.

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