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Роскошный особняк за 24 млн — как выглядит дом Иванки Трамп

14 ноября 2024 23:30
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Как выглядит роскошное имение Иванки Трамп - фото, видео
Иванка Трамп с семьей. Фото: instagram.com/ivankatrump
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа — Иванка — вместе со своей семьей проживает в Майами. Семья поселилась на острове Индиан-Крик, который прозвали "Бункером миллиардеров".

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как живет светская львица.

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Роскошный особняк площадью 1,3 акра с видом на залив Бискейн Иванка вместе со своим мужем, миллионером Джаредом Кушнером, приобрели в 2021 году за 24 млн долларов. Почти два года супруги делали ремонт, чтобы воплотить все свои мечты.

Предыдущее здание и ландшафт были выполнены в неоклассическом стиле, однако пара решила сделать более современный дизайн.

Имение Иванки Трамп в Майами
Имение Иванки Трамп в Майами. Фото: realtor.com
Дом Трамп и Кушнера для ремонта
Дом Трамп и Кушнера до ремонта. Фото: realtor.com

Снаружи здание покрасили белой краской, а вместо деревянных акцентов на фасаде появилась черная отделка. В западных СМИ дом назвали "собственным "Белым домом" Иванки Трамп.

Иванка Трамп с семьей на фоне своего дома
Иванка Трамп с семьей на фоне своего дома. Фото: instagram.com/ivankatrump

В новом дизайнерском решении супруги решили сохранить часть ландшафта, а также водоем перед домом.

Иванка Трамп с дочерью
Иванка Трамп с дочерью. Фото: instagram.com/ivankatrump

На заднем дворе Трапм сделала большой бассейн, а также спа-комплекс с сауной и паровой баней. Также у имения есть собственный причал и выход в залив.

Дети Иванки Трамп в бассейне
Дети Иванки Трамп в бассейне. Фото: instagram.com/ivankatrump
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ivanka Trump (@ivankatrump)

В доме насчитывается шесть спален и восемь ванных комнат. Главная спальня имеет две ванные комнаты.

Кроме того, в доме есть собственный кинотеатр, роскошный кабинет с деревянными панелями и большой спортзал.

Иванка Трамп с семьей в своем доме
Иванка Трамп с семьей в своем доме. Фото: instagram.com/ivankatrump

Остров Индиан-Крик насчитывает всего 34 дома и охраняется собственной полицией, что обеспечивает максимальную безопасность для его состоятельных владельцев. По соседству с известными супругами живут миллиардер Джефф Безос, Жизель Бюндхен со своим мужем и другие знаменитости.

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Дональд Трамп недвижимость Иванка Трамп зарубежные звезды дом

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