Как выглядит роскошное имение Иванки Трамп - фото, видео

Роскошный особняк за 24 млн — как выглядит дом Иванки Трамп
Дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа — Иванка — вместе со своей семьей проживает в Майами. Семья поселилась на острове Индиан-Крик, который прозвали "Бункером миллиардеров".
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как живет светская львица.
Собственный "Белый дом" Иванки Трамп
Роскошный особняк площадью 1,3 акра с видом на залив Бискейн Иванка вместе со своим мужем, миллионером Джаредом Кушнером, приобрели в 2021 году за 24 млн долларов. Почти два года супруги делали ремонт, чтобы воплотить все свои мечты.
Предыдущее здание и ландшафт были выполнены в неоклассическом стиле, однако пара решила сделать более современный дизайн.
Снаружи здание покрасили белой краской, а вместо деревянных акцентов на фасаде появилась черная отделка. В западных СМИ дом назвали "собственным "Белым домом" Иванки Трамп.
В новом дизайнерском решении супруги решили сохранить часть ландшафта, а также водоем перед домом.
На заднем дворе Трапм сделала большой бассейн, а также спа-комплекс с сауной и паровой баней. Также у имения есть собственный причал и выход в залив.
В доме насчитывается шесть спален и восемь ванных комнат. Главная спальня имеет две ванные комнаты.
Кроме того, в доме есть собственный кинотеатр, роскошный кабинет с деревянными панелями и большой спортзал.
Остров Индиан-Крик насчитывает всего 34 дома и охраняется собственной полицией, что обеспечивает максимальную безопасность для его состоятельных владельцев. По соседству с известными супругами живут миллиардер Джефф Безос, Жизель Бюндхен со своим мужем и другие знаменитости.
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