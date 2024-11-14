Как выглядит роскошное имение Иванки Трамп - фото, видео

Иванка Трамп с семьей. Фото: instagram.com/ivankatrump

Дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа — Иванка — вместе со своей семьей проживает в Майами. Семья поселилась на острове Индиан-Крик, который прозвали "Бункером миллиардеров".

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как живет светская львица.

Читайте также:

Собственный "Белый дом" Иванки Трамп

Роскошный особняк площадью 1,3 акра с видом на залив Бискейн Иванка вместе со своим мужем, миллионером Джаредом Кушнером, приобрели в 2021 году за 24 млн долларов. Почти два года супруги делали ремонт, чтобы воплотить все свои мечты.

Предыдущее здание и ландшафт были выполнены в неоклассическом стиле, однако пара решила сделать более современный дизайн.

Имение Иванки Трамп в Майами. Фото: realtor.com

Дом Трамп и Кушнера до ремонта. Фото: realtor.com

Снаружи здание покрасили белой краской, а вместо деревянных акцентов на фасаде появилась черная отделка. В западных СМИ дом назвали "собственным "Белым домом" Иванки Трамп.

Иванка Трамп с семьей на фоне своего дома. Фото: instagram.com/ivankatrump

В новом дизайнерском решении супруги решили сохранить часть ландшафта, а также водоем перед домом.

Иванка Трамп с дочерью. Фото: instagram.com/ivankatrump

На заднем дворе Трапм сделала большой бассейн, а также спа-комплекс с сауной и паровой баней. Также у имения есть собственный причал и выход в залив.

Дети Иванки Трамп в бассейне. Фото: instagram.com/ivankatrump

В доме насчитывается шесть спален и восемь ванных комнат. Главная спальня имеет две ванные комнаты.

Кроме того, в доме есть собственный кинотеатр, роскошный кабинет с деревянными панелями и большой спортзал.

Иванка Трамп с семьей в своем доме. Фото: instagram.com/ivankatrump

Остров Индиан-Крик насчитывает всего 34 дома и охраняется собственной полицией, что обеспечивает максимальную безопасность для его состоятельных владельцев. По соседству с известными супругами живут миллиардер Джефф Безос, Жизель Бюндхен со своим мужем и другие знаменитости.

Ранее мы рассказывали малоизвестные факты о жене Дональда Трампа Мелании.

Также стало известно, как живет самая богатая королевская семья в мире.