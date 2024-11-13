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Меланія Трамп — маловідомі факти про першу леді США

13 листопада 2024 23:30
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Факти про Меланію Трамп, які мало хто знає
Меланія Трамп. Фото: Instagram.com/melaniatrump
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Західні ЗМІ відзначають, що Меланія Трамп відрізняється від усіх попередніх перших леді США. Її унікальність проявляється у багатьох аспектах — від походження до особистого стилю життя та навіть мовних навичок.

Сайт Новини.LIVE зібрав найцікавіші факти про життя Меланії Трамп, які мало хто знає.

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В чому особливість Меланії Трамп

Меланія — друга перша леді в історії США, яка народилася за межами країни. Вона з'явилася на світ у Словенії, у невеличкому містечку Севниця. До неї єдиною іноземкою на цій посаді була Луїза Адамс, дружина шостого президента, що народилася в Англії. Також вона єдина перша леді, чия рідна мова не англійська. Меланія володіє шістьма мовами, серед яких, окрім словенської та англійської, є німецька, французька, італійська та сербохорватська.

Меланія Трамп — маловідомі факти про першу леді США - фото 1
Меланія Трамп вдруге стала першою леді США. Фото: скриншот відео

Меланія завжди мала особливе ставлення до стилю — ще в дитинстві вона виділялася своєю охайністю та вишуканістю, і навіть тоді, коли можливості обмежені, уникає звичайного магазинного одягу. Пізніше, розпочавши модельну кар’єру у 16 років, вона вже дефілювала на показах у Мілані та Парижі, а її фотографії з’являлися в таких виданнях, як Vogue і Vanity Fair.

Меланія Трамп — маловідомі факти про першу леді США - фото 2
Меланія Трамп досі слідкує за своїм стилем. Фото: скриншот відео

Додамо, що завдяки зросту у 180 см вона розділяє звання найвищої першої леді з Мішель Обамою та Елеонорою Рузвельт. Захоплює й те, що Меланія стала другою католичкою серед перших леді після Жаклін Кеннеді. Усі ці риси роблять її образ унікальним і водночас загадковим — Меланія Трамп залишається помітною фігурою, котра часто привертає до себе увагу своєю незвичністю.

Особисте життя Трампів також залишається темою обговорень і пліток. Наприклад, деякі помічники Білого дому натякали, що Дональд і Меланія не проводять багато часу разом і мають окремі кімнати. Однак ні Трамп, ні його дружина це ніколи не коментували. 

Раніше ми писали про те, що онучка Трампа поділилась його новими світлинами.

Також ми повідомляли, що Меланія Трамп розсекретила свій раціон.

США Дональд Трамп знаменитості зірки Меланія Трамп

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