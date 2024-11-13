Факти про Меланію Трамп, які мало хто знає

Меланія Трамп. Фото: Instagram.com/melaniatrump

Західні ЗМІ відзначають, що Меланія Трамп відрізняється від усіх попередніх перших леді США. Її унікальність проявляється у багатьох аспектах — від походження до особистого стилю життя та навіть мовних навичок.

Сайт Новини.LIVE зібрав найцікавіші факти про життя Меланії Трамп, які мало хто знає.

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В чому особливість Меланії Трамп

Меланія — друга перша леді в історії США, яка народилася за межами країни. Вона з'явилася на світ у Словенії, у невеличкому містечку Севниця. До неї єдиною іноземкою на цій посаді була Луїза Адамс, дружина шостого президента, що народилася в Англії. Також вона єдина перша леді, чия рідна мова не англійська. Меланія володіє шістьма мовами, серед яких, окрім словенської та англійської, є німецька, французька, італійська та сербохорватська.

Меланія Трамп вдруге стала першою леді США. Фото: скриншот відео

Меланія завжди мала особливе ставлення до стилю — ще в дитинстві вона виділялася своєю охайністю та вишуканістю, і навіть тоді, коли можливості обмежені, уникає звичайного магазинного одягу. Пізніше, розпочавши модельну кар’єру у 16 років, вона вже дефілювала на показах у Мілані та Парижі, а її фотографії з’являлися в таких виданнях, як Vogue і Vanity Fair.

Меланія Трамп досі слідкує за своїм стилем. Фото: скриншот відео

Додамо, що завдяки зросту у 180 см вона розділяє звання найвищої першої леді з Мішель Обамою та Елеонорою Рузвельт. Захоплює й те, що Меланія стала другою католичкою серед перших леді після Жаклін Кеннеді. Усі ці риси роблять її образ унікальним і водночас загадковим — Меланія Трамп залишається помітною фігурою, котра часто привертає до себе увагу своєю незвичністю.

Особисте життя Трампів також залишається темою обговорень і пліток. Наприклад, деякі помічники Білого дому натякали, що Дональд і Меланія не проводять багато часу разом і мають окремі кімнати. Однак ні Трамп, ні його дружина це ніколи не коментували.

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