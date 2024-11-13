Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Мелания Трамп — малоизвестные факты о первой леди США arrow

Мелания Трамп — малоизвестные факты о первой леди США

13 ноября 2024 23:30
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Факты о Мелании Трамп, которые мало кто знает
Мелания Трамп. Фото: Instagram.com/melaniatrump
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Западные СМИ отмечают, что Мелания Трамп отличается от всех первых леди США. Ее уникальность проявляется во многих аспектах, от происхождения до личного стиля жизни и даже языковых навыков.

Сайт Новини.LIVE собрал самые интересные факты о жизни Мелании Трамп, которые мало кто знает.

Читайте также:

В чем особенность Мелании Трамп

Мелания — вторая первая леди в истории США, родившейся за пределами страны. Она появилась на свет в Словении, в небольшом городке Севница. До нее единственной иностранкой на этом посту была Луиза Адамс, супруга шестого президента, родившаяся в Англии. Также она единственная первая леди, чей родной язык не английский. Мелания владеет шестью языками, среди которых, кроме словенского и английского, есть немецкий, французский, итальянский и сербохорватский.

Мелания Трамп – малоизвестные факты о первой леди США - фото 1
Мелания Трамп второй раз стала первой леди США. Фото: скриншот видео

Мелания всегда имела особое отношение к стилю — еще в детстве она выделялась своей чистоплотностью и изысканностью, и даже тогда, когда возможности ограничены, избегает обычной магазинной одежды. Позже, начав модельную карьеру в 16 лет, она уже дефилировала на показах в Милане и Париже, а ее фотографии появлялись в таких изданиях, как Vogue и Vanity Fair.

Мелания Трамп – малоизвестные факты о первой леди США - фото 2
Мелания Трамп все еще следит за своим стилем. Фото: скриншот видео

Добавим, что благодаря росту в 180 см она разделяет звание самой высокой первой леди с Мишель Обамой и Элеонорой Рузвельт. Увлекает и то, что Мелания стала второй католичкой среди первых леди, после Жаклин Кеннеди.

Все эти черты делают ее образ уникальным и одновременно загадочным — Мелания Трамп остается заметной фигурой, часто обращающей на себя внимание своей необычностью.

Личная жизнь Трампов также остается темой обсуждений и сплетен. К примеру, некоторые помощники Белого дома намекали, что Дональд и Мелания не проводят много времени вместе и имеют отдельные комнаты. Однако ни Трамп, ни его жена никогда это не комментировали. 

Раньше мы писали о том, что внучка Трампа поделилась его новыми фотографиями.

Также мы сообщали, что Мелания Трамп рассекретила свой рацион.

США Дональд Трамп знаменитости звезды Мелания Трамп

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:48 Стало известно, кого Трамп назначит госсекретарем США

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

00:15 Постная тушеная капуста с секретами от опытных хозяек

00:10 Сибига встретился Блинкеным — обсудили помощь Украине

00:02 В Киевской области объявили воздушную тревогу — какая опасность

13 ноября 2024

23:59 Доцент вуза в Харькове "сливал" данные об ВСУ — что решил суд

Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

23:54 В США выбрали нового лидера республиканцев в Сенате

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

23:16 Сборная Украины по футболу неожиданно проиграла Казахстану

00:48 Стало известно, кого Трамп назначит госсекретарем США

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

00:15 Постная тушеная капуста с секретами от опытных хозяек

00:10 Сибига встретился Блинкеным — обсудили помощь Украине

00:02 В Киевской области объявили воздушную тревогу — какая опасность

13 ноября 2024

23:59 Доцент вуза в Харькове "сливал" данные об ВСУ — что решил суд

23:54 В США выбрали нового лидера республиканцев в Сенате

23:16 Сборная Украины по футболу неожиданно проиграла Казахстану

22:59 В Госдепе США назвали сумму чрезвычайных займов для Украины

22:49 Савченко отреагировала на обвинения Безуглой и подключила СБУ

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком