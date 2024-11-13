Факты о Мелании Трамп, которые мало кто знает

Мелания Трамп. Фото: Instagram.com/melaniatrump

Западные СМИ отмечают, что Мелания Трамп отличается от всех первых леди США. Ее уникальность проявляется во многих аспектах, от происхождения до личного стиля жизни и даже языковых навыков.

Сайт Новини.LIVE собрал самые интересные факты о жизни Мелании Трамп, которые мало кто знает.

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В чем особенность Мелании Трамп

Мелания — вторая первая леди в истории США, родившейся за пределами страны. Она появилась на свет в Словении, в небольшом городке Севница. До нее единственной иностранкой на этом посту была Луиза Адамс, супруга шестого президента, родившаяся в Англии. Также она единственная первая леди, чей родной язык не английский. Мелания владеет шестью языками, среди которых, кроме словенского и английского, есть немецкий, французский, итальянский и сербохорватский.

Мелания Трамп второй раз стала первой леди США. Фото: скриншот видео

Мелания всегда имела особое отношение к стилю — еще в детстве она выделялась своей чистоплотностью и изысканностью, и даже тогда, когда возможности ограничены, избегает обычной магазинной одежды. Позже, начав модельную карьеру в 16 лет, она уже дефилировала на показах в Милане и Париже, а ее фотографии появлялись в таких изданиях, как Vogue и Vanity Fair.

Мелания Трамп все еще следит за своим стилем. Фото: скриншот видео

Добавим, что благодаря росту в 180 см она разделяет звание самой высокой первой леди с Мишель Обамой и Элеонорой Рузвельт. Увлекает и то, что Мелания стала второй католичкой среди первых леди, после Жаклин Кеннеди.

Все эти черты делают ее образ уникальным и одновременно загадочным — Мелания Трамп остается заметной фигурой, часто обращающей на себя внимание своей необычностью.

Личная жизнь Трампов также остается темой обсуждений и сплетен. К примеру, некоторые помощники Белого дома намекали, что Дональд и Мелания не проводят много времени вместе и имеют отдельные комнаты. Однако ни Трамп, ни его жена никогда это не комментировали.

Раньше мы писали о том, что внучка Трампа поделилась его новыми фотографиями.

Также мы сообщали, что Мелания Трамп рассекретила свой рацион.