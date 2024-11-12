Що показала онука Трампа на фото з родинного вікенду

Трамп у ролі дідуся — несподівані фото від онуки
Після перемоги на виборах США Дональд Трамп вирішив провести вихідний у родинному колі. Разом із онуками, Каєю та Хлоєю, він насолоджувався простим відпочинком, що видно з фотографій, якими поділилася 17-річна Кая.
Вона виставила їх на своїй сторінці в Instagram.
Як Дональд Трамп провів час з онучками
На фото видно, як Трамп у звичній червоній кепці з гаслом "Зробимо Америку знову великою" посміхається та виглядає розслабленим.
Кая підписала фото просто: "Неділя з дідусем", додавши кілька знімків, де Дональд проводить час із родиною на полі для гольфу.
Проте справжнім сюрпризом для підписників стала присутність відомого підприємця Ілона Маска, який теж приєднався до гри, взявши із собою свого маленького сина.
Це одразу викликало хвилю обговорень, адже Маск неодноразово підтримував Трампа, що породило жарти серед шанувальників, що Ілон може стати "дядьком" для Каї, враховуючи його близькі стосунки з родиною Трампа.
Під фото швидко з’явилися коментарі від прихильників, які відзначили, як важливо, що навіть у своєму щільному графіку президент знаходить час для близьких. Багато хто зазначив, що такі моменти показують Трампа з іншого боку — як людину, яка не забуває про родинні цінності навіть у розпалі своїх обов’язків.
Дехто також жартував про те, що не щодня бачиш президента, який грає в гольф з Ілоном Маском.
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