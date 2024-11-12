Что показала внучка Трампа на фото из семейного уик-энда

Трамп в роли дедушки — неожиданные фото от внучки
После победы на выборах США Дональд Трамп решил провести выходной в кругу семьи. Вместе с внуками, Каей и Хлоей, он наслаждался простым отдыхом, что видно из фотографий, которыми поделилась 17-летняя Кая.
Она выставила их на своей странице в Instagram.
Как Дональд Трамп провел время с внучками
На фото видно, как Трамп в привычной красной кепке с лозунгом "Сделаем Америку снова большой" улыбается и выглядит расслабленным.
Кая подписала фото просто: "Воскресенье с дедушкой", добавив несколько снимков, где Дональд проводит время с семьей на поле для гольфа.
Однако настоящим сюрпризом для подписчиков стало присутствие известного предпринимателя Илона Маска, тоже присоединившегося к игре, взяв с собой своего маленького сына.
Это сразу вызвало волну обсуждений, ведь Маск неоднократно поддерживал Трампа, что породило шутки среди поклонников, что Илон может стать "дядей" для Каи, учитывая его близкие отношения с семьей Трампа.
Под фото быстро появились комментарии от поклонников, которые отметили, как важно, что даже в своем плотном графике президент находит время для близких.
Некоторые также шутили о том, что не каждый день видишь президента, играющего в гольф с Илоном Маском.
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