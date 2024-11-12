Что показала внучка Трампа на фото из семейного уик-энда

Дональд Трамп. Фото: скриншот видео

После победы на выборах США Дональд Трамп решил провести выходной в кругу семьи. Вместе с внуками, Каей и Хлоей, он наслаждался простым отдыхом, что видно из фотографий, которыми поделилась 17-летняя Кая.

Она выставила их на своей странице в Instagram.

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На фото видно, как Трамп в привычной красной кепке с лозунгом "Сделаем Америку снова большой" улыбается и выглядит расслабленным.

Кая с дедушкой Дональдом Трампом Фото: Instagram.com/kaitrumpgolfer

Кая подписала фото просто: "Воскресенье с дедушкой", добавив несколько снимков, где Дональд проводит время с семьей на поле для гольфа.

Трам с внучками Фото: Instagram.com/kaitrumpgolfer

Однако настоящим сюрпризом для подписчиков стало присутствие известного предпринимателя Илона Маска, тоже присоединившегося к игре, взяв с собой своего маленького сына.

Это сразу вызвало волну обсуждений, ведь Маск неоднократно поддерживал Трампа, что породило шутки среди поклонников, что Илон может стать "дядей" для Каи, учитывая его близкие отношения с семьей Трампа.

Илон Маск отдыхал вместе с семьей Трампа.

Под фото быстро появились комментарии от поклонников, которые отметили, как важно, что даже в своем плотном графике президент находит время для близких.

Некоторые также шутили о том, что не каждый день видишь президента, играющего в гольф с Илоном Маском.

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