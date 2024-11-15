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Мелания Трамп нарушит главную традицию первых леди США

15 ноября 2024 23:30
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Мелания Трамп отказалась жить в Белом доме - подробности
Дональд и Мелания Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Жена новоизбранного президента США Дональда Трампа — Мелания — начинает свой срок на посту первой леди с нарушением многолетних традиций. Жена политика не планирует переезжать в Белый дом.

Об этом сообщили изданию CNN сообщили инсайдеры.

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При минувшей каденции Дональда Трампа его жена все же согласилась сделать Белый дом своей основной резиденцией, однако сейчас у нее другие планы.

По словам инсайдеров, Мелания серьезно настроена нарушить главную традицию первой леди США и планирует жить между Палм-Бич во Флориде и Нью-Йорком.

Дональд Трамп и его жена в Белом доме
Дональд Трамп и его жена в Белом доме. Фото: instagram.com/realdonaldtrump

За последние годы супруга президента уже обустроила свою комфортную жизнь во Флориде, поэтому не хочет поступаться своими интересами. А в Нью-Йорке сейчас учится младший сын пары Баррон, поэтому Мелания планирует часто бывать в городе, чтобы поддерживать его и вести дела в Trump Tower.

Однако Мелания все равно будет присутствовать на крупных мероприятиях в Белом доме и будет иметь приоритеты как первая леди.

В свою очередь, Дональд Трамп, как ожидается, будет проводить зимние выходные в Мар-а-Лаго, а летние — в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, как и было в его первый президентский срок.

Ранее редакция Новини.LIVE рассказала, где живет дочь Дональда Трампа Иванка.

Также мы писали, что Мелания Трамп рассказала историю знакомства с мужем.

США Дональд Трамп Белый дом зарубежные звезды Мелания Трамп

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