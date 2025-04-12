Кличко, Поворозник и другие — какие зарплаты, премии и матпомощь у чиновников КГГА

Зарплата, премия, матпомощь — сколько получают чиновники КГГА
За первые три месяца 2025 года содержание руководства аппарата Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) обошлось налогоплательщикам в более чем 3,5 млн грн. При этом общий план ассигнований бюджетных средств на выплаты работникам аппарата предусматривает более 53 млн грн в квартал.
Об этом Новини.LIVE узнали из ответа КГГА на запрос редакции.
Какой зарплатный бюджет на деятельность аппарата КГГА
Общая численность работников аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), как говорится в ответе на запрос, утверждена в количестве 350 единиц. По состоянию на 07.04.2025 года:
- 260 человек — фактически работают;
- 11 человек — освобождены от исполнения должностных обязанностей в связи с призывом на военную службу по мобилизации;
- 6 человек — находятся в социальных отпусках.
План ассигнований бюджетных средств на выплату заработной платы работникам аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) на первый квартал 2025 года составляет 53 391 078 грн:
- январь — 25 000 000 грн;
- февраль — 14 195 540 грн;
- март — 14 195 538 грн.
Штатным расписанием предусматривается семь штатных должностей руководства аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА):
- руководитель аппарата;
- заместитель руководителя аппарата;
- заместитель руководителя аппарата — начальник управления по контролю и аналитическому обеспечению Киевского городского головы и исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации);
- заместитель руководителя аппарата — начальник юридического управления;
- заместитель руководителя аппарата — начальник управления по работе с персоналом;
- заместитель руководителя аппарата — начальник управления финансово-хозяйственного обеспечения — главный бухгалтер;
- заместитель руководителя аппарата — начальник управления организационной работы, региональных связей и охраны труда.
Сколько получил за первый квартал 2025 года глава КГГА
Городскому голове Виталию Кличко выплатили за первый квартал 2025 года 237 636,13 грн, в том числе:
- январь — 59 615,58 грн;
- февраль — 88 924,21 грн;
- март — 89 096,34 грн.
Кроме основного оклада, Кличко начислили в январе и марте суточные на командировку, а в феврале — больничные.
Сколько получили заместители председателя КГГА
Зарплата заместителей Виталия Кличко, как и всех чиновников в Украине, состоит из оклада и различных надбавок: за интенсивность труда, за выслугу лет, премии, больничные, индексация, материальная помощь на оздоровление и социальная материальная помощь.
Стоит отметить, что сам городской голова не получает ни надбавок за интенсивность труда и за выслугу лет, ни ежемесячной премии, поэтому в итоге Кличко имеет меньшую зарплату, чем его заместители.
Первому заместителю городского головы Николаю Поворознику (контролирует деятельность аппарата КГГА и трех департаментов — экономики и инвестиций, финансов, здравоохранения, также координирует работу Печерской и Оболонской РГА) выплатили за три месяца 2025 года 408 952,94 грн:
- январь — 59 349,29 грн;
- февраль — 203 119,91 грн;
- март — 146 483,74 грн.
Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА (координирует работу Управления по вопросам рекламы, трех департаментов — образования и науки, информационно-коммуникационных технологий, культуры, а также Подольской РГА), получил за первый квартал 338 315,05 грн:
- январь — 51 260,66 грн;
- февраль — 169 156,72 грн;
- март — 117 897,67 грн.
Вячеслав Непоп (департаменты — строительства и жилищного обеспечения, по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, градостроительства и архитектуры, а также Соломенская РГА) получил за три месяца текущего года 273 104,71 грн:
- январь — 45 518,16 грн;
- февраль — 136 551,65 грн;
- март — 91 034,90 грн.
Петру Пантелееву (департаменты жилищно-коммунальной инфраструктуры, территориального контроля города Киев; Святошинская РГА) выплатили за этот же период 366 523,90 грн:
- январь — 60 939,61 грн;
- февраль — 182 637,3 грн;
- март — 122 946,99 грн.
Анна Старостенко (департаменты промышленности и развития предпринимательства, охраны культурного наследия; Деснянская РГА) получила за первый квартал 286 196,97 грн:
- январь — 49 249,15 грн;
- февраль — 138 451,04 грн;
- март — 98 496,78 грн.
Что касается заместителей председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, то они получили за первые три месяца 2025 года следующие суммы:
Владислав Андронов (координирует работу Государственного архива г. Киев, департаментов коммунальной собственности и земельных ресурсов, а также Шевченковской РГА) — 276 477,47 грн, в том числе:
- январь — 46 466,82 грн;
- февраль — 141 710,11 грн;
- март — 88 300,54 грн.
Елена Говорова (координирует и контролирует деятельность Департамента молодежи и спорта) получила в первом квартале меньше всех заместителей Кличко — 192 782,50 грн:
- январь — 24 170,37 грн;
- февраль — 91 475,76 грн;
- март — 77 136,37 грн.
Петр Оленич (уволен с должности 7 марта 2025 года) — 303 421,30 грн:
- январь — 76 545,41 грн;
- февраль — 51 048,42 грн;
- март — 175 827,47 грн (в том числе 143 969,56 грн — социальная материальная помощь (до удержания налогов), остальное — компенсация за неиспользованный отпуск).
Константин Усов (контролирует деятельность ЦПАУ и трех департаментов: по вопросам регистрации, транспортной инфраструктуры в части деятельности управления транспорта и городской мобильности, территориального контроля города Киева в части деятельности управления (инспекции) по парковке) — 406 828,48 грн:
- январь — 40 792,22 грн;
- февраль — 122 374,16 грн;
- март — 243 662,1 грн.
В марте Усову, кроме основного оклада, надбавок и премии, начислили два вида материальной помощи — социальную и на оздоровление на общую сумму 212 124,60 грн (до удержания налогов).
Марина Хонда (контролирует деятельность Управления туризма и промоций, Службы по делам детей и семьи, двух департаментов — общественных коммуникаций и социальной и ветеранской политики, а также Днепровской РГА), получила в первом квартале больше всех заместителей председателя КГГА — 479 947,11 грн:
- январь — 178 240,27 грн;
- февраль — 172 740,71 грн;
- март — 128 966,13 грн.
Начисления состояли в основном из оклада, надбавок за выслугу лет и интенсивность труда и месячной премии. Однако в январе Марина Хонда получила социальную материальную помощь в размере 162 661,44 грн.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию "Чистый город" в Киеве.
Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность организации во главе с бывшим депутатом Киевского городского совета Денисом Комарницким. Среди подозреваемых оказались также заместитель председателя КГГА Петр Оленич, глава комиссии по земельным вопросам Михаил Терентьев и другие участники.
Высший антикоррупционный суд 7 февраля избрал меру пресечения заместителю председателя КГГА Петру Оленичу и отправил его под стражу на два месяца. Однако уже через несколько недель Оленича выпустили из СИЗО после внесения залога.
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