Кличко, Поворозник и другие — какие зарплаты, премии и матпомощь у чиновников КГГА

Глава КГГА Виталий Кличко. Коллаж: Новини.LIVE

За первые три месяца 2025 года содержание руководства аппарата Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) обошлось налогоплательщикам в более чем 3,5 млн грн. При этом общий план ассигнований бюджетных средств на выплаты работникам аппарата предусматривает более 53 млн грн в квартал.

Об этом Новини.LIVE узнали из ответа КГГА на запрос редакции.

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Общая численность работников аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), как говорится в ответе на запрос, утверждена в количестве 350 единиц. По состоянию на 07.04.2025 года:

260 человек — фактически работают;

11 человек — освобождены от исполнения должностных обязанностей в связи с призывом на военную службу по мобилизации;

6 человек — находятся в социальных отпусках.

План ассигнований бюджетных средств на выплату заработной платы работникам аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) на первый квартал 2025 года составляет 53 391 078 грн:

январь — 25 000 000 грн;

февраль — 14 195 540 грн;

март — 14 195 538 грн.

Штатным расписанием предусматривается семь штатных должностей руководства аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА):

руководитель аппарата;

заместитель руководителя аппарата;

заместитель руководителя аппарата — начальник управления по контролю и аналитическому обеспечению Киевского городского головы и исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации);

заместитель руководителя аппарата — начальник юридического управления;

заместитель руководителя аппарата — начальник управления по работе с персоналом;

заместитель руководителя аппарата — начальник управления финансово-хозяйственного обеспечения — главный бухгалтер;

заместитель руководителя аппарата — начальник управления организационной работы, региональных связей и охраны труда.

Сколько получил за первый квартал 2025 года глава КГГА

Городскому голове Виталию Кличко выплатили за первый квартал 2025 года 237 636,13 грн, в том числе:

январь — 59 615,58 грн;

февраль — 88 924,21 грн;

март — 89 096,34 грн.

Кроме основного оклада, Кличко начислили в январе и марте суточные на командировку, а в феврале — больничные.

Сколько получили заместители председателя КГГА

Зарплата заместителей Виталия Кличко, как и всех чиновников в Украине, состоит из оклада и различных надбавок: за интенсивность труда, за выслугу лет, премии, больничные, индексация, материальная помощь на оздоровление и социальная материальная помощь.

Стоит отметить, что сам городской голова не получает ни надбавок за интенсивность труда и за выслугу лет, ни ежемесячной премии, поэтому в итоге Кличко имеет меньшую зарплату, чем его заместители.

Зарплаты в КГГА. Графика: Новини.LIVE

Первому заместителю городского головы Николаю Поворознику (контролирует деятельность аппарата КГГА и трех департаментов — экономики и инвестиций, финансов, здравоохранения, также координирует работу Печерской и Оболонской РГА) выплатили за три месяца 2025 года 408 952,94 грн:

январь — 59 349,29 грн;

февраль — 203 119,91 грн;

март — 146 483,74 грн.

Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА (координирует работу Управления по вопросам рекламы, трех департаментов — образования и науки, информационно-коммуникационных технологий, культуры, а также Подольской РГА), получил за первый квартал 338 315,05 грн:

январь — 51 260,66 грн;

февраль — 169 156,72 грн;

март — 117 897,67 грн.

Вячеслав Непоп (департаменты — строительства и жилищного обеспечения, по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, градостроительства и архитектуры, а также Соломенская РГА) получил за три месяца текущего года 273 104,71 грн:

январь — 45 518,16 грн;

февраль — 136 551,65 грн;

март — 91 034,90 грн.

Петру Пантелееву (департаменты жилищно-коммунальной инфраструктуры, территориального контроля города Киев; Святошинская РГА) выплатили за этот же период 366 523,90 грн:

январь — 60 939,61 грн;

февраль — 182 637,3 грн;

март — 122 946,99 грн.

Анна Старостенко (департаменты промышленности и развития предпринимательства, охраны культурного наследия; Деснянская РГА) получила за первый квартал 286 196,97 грн:

январь — 49 249,15 грн;

февраль — 138 451,04 грн;

март — 98 496,78 грн.

Что касается заместителей председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, то они получили за первые три месяца 2025 года следующие суммы:

Владислав Андронов (координирует работу Государственного архива г. Киев, департаментов коммунальной собственности и земельных ресурсов, а также Шевченковской РГА) — 276 477,47 грн, в том числе:

январь — 46 466,82 грн;

февраль — 141 710,11 грн;

март — 88 300,54 грн.

Елена Говорова (координирует и контролирует деятельность Департамента молодежи и спорта) получила в первом квартале меньше всех заместителей Кличко — 192 782,50 грн:

январь — 24 170,37 грн;

февраль — 91 475,76 грн;

март — 77 136,37 грн.

Петр Оленич (уволен с должности 7 марта 2025 года) — 303 421,30 грн:

январь — 76 545,41 грн;

февраль — 51 048,42 грн;

март — 175 827,47 грн (в том числе 143 969,56 грн — социальная материальная помощь (до удержания налогов), остальное — компенсация за неиспользованный отпуск).

Константин Усов (контролирует деятельность ЦПАУ и трех департаментов: по вопросам регистрации, транспортной инфраструктуры в части деятельности управления транспорта и городской мобильности, территориального контроля города Киева в части деятельности управления (инспекции) по парковке) — 406 828,48 грн:

январь — 40 792,22 грн;

февраль — 122 374,16 грн;

март — 243 662,1 грн.

В марте Усову, кроме основного оклада, надбавок и премии, начислили два вида материальной помощи — социальную и на оздоровление на общую сумму 212 124,60 грн (до удержания налогов).

Марина Хонда (контролирует деятельность Управления туризма и промоций, Службы по делам детей и семьи, двух департаментов — общественных коммуникаций и социальной и ветеранской политики, а также Днепровской РГА), получила в первом квартале больше всех заместителей председателя КГГА — 479 947,11 грн:

январь — 178 240,27 грн;

февраль — 172 740,71 грн;

март — 128 966,13 грн.

Начисления состояли в основном из оклада, надбавок за выслугу лет и интенсивность труда и месячной премии. Однако в январе Марина Хонда получила социальную материальную помощь в размере 162 661,44 грн.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию "Чистый город" в Киеве.

Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность организации во главе с бывшим депутатом Киевского городского совета Денисом Комарницким. Среди подозреваемых оказались также заместитель председателя КГГА Петр Оленич, глава комиссии по земельным вопросам Михаил Терентьев и другие участники.

Высший антикоррупционный суд 7 февраля избрал меру пресечения заместителю председателя КГГА Петру Оленичу и отправил его под стражу на два месяца. Однако уже через несколько недель Оленича выпустили из СИЗО после внесения залога.