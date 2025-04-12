Кличко, Поворозник та інші — які зарплати, премії та матдопомога в посадовців КМДА

Голова КМДА Віталій Кличко. Колаж: Новини.LIVE

За перші три місяці 2025 року утримання керівництва апарату Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) обійшлося платникам податків у більш як 3,5 млн грн. При цьому загальний план асигнувань бюджетних коштів на виплати працівникам апарату передбачає понад 53 млн грн на квартал.

Про це Новини.LIVE довідалися з відповіді КМДА на запит редакції.

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Загальна чисельність працівників апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як йдеться у відповіді на запит, затверджена у кількості 350 одиниць. Станом на 07.04.2025 року:

260 осіб — фактично працюють;

11 осіб — увільнено від виконання посадових обов’язків у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації;

6 осіб — перебувають у соціальних відпустках.

План асигнувань бюджетних коштів на виплату заробітної плати працівникам апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на перший квартал 2025 року складає 53 391 078 грн:

січень — 25 000 000 грн;

лютий — 14 195 540 грн;

березень — 14 195 538 грн.

Штатним розписом передбачається сім штатних посад керівництва апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА):

керівник апарату;

заступник керівника апарату;

заступник керівника апарату — начальник управління з контролю та аналітичного забезпечення Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

заступник керівника апарату — начальник юридичного управління;

заступник керівника апарату — начальник управління по роботі з персоналом;

заступник керівника апарату — начальник управління фінансово-господарського забезпечення — головний бухгалтер;

заступник керівника апарату — начальник управління організаційної роботи, регіональних зв’язків та охорони праці.

Скільки отримав за перший квартал 2025 року голова КМДА

Міському голові Віталію Кличку виплатили за перший квартал 2025 року 237 636,13 грн, у тому числі:

січень — 59 615,58 грн;

лютий — 88 924,21 грн;

березень — 89 096,34 грн.

Крім основного окладу, Кличку нарахували у січні та березні добові на відрядження, а в лютому — лікарняні.

Скільки отримали заступники голови КМДА

Зарплата заступників Віталія Кличка, як і усіх посадовців в Україні, складається з окладу та різних надбавок: за інтенсивність праці, за вислугу років, премії, лікарняні, індексація, матеріальна допомога на оздоровлення й соціальна матеріальна допомога.

Варто зазначити, що сам міський голова не отримує ні надбавок за інтенсивність праці та за вислугу років, ні щомісячної премії, тож у підсумку Кличко має меншу зарплату, ніж його заступники.

Зарплати в КМДА. Графіка: Новини.LIVE

Першому заступнику міського голови Миколі Поворознику (контролює діяльність апарату КМДА та трьох департаментів — економіки й інвестицій, фінансів, охорони здоров'я, також координує роботу Печерської й Оболонської РДА) виплатили за три місяці 2025 року 408 952,94 грн:

січень — 59 349,29 грн;

лютий — 203 119,91 грн;

березень — 146 483,74 грн.

Валентин Мондриївський, заступник голови КМДА (координує роботу Управління з питань реклами, трьох департаментів — освіти й науки, інформаційно-комунікаційних технологій, культури, а також Подільської РДА), отримав за перший квартал 338 315,05 грн:

січень — 51 260,66 грн;

лютий — 169 156,72 грн;

березень — 117 897,67 грн.

В'ячеслав Непоп (департаменти — будівництва та житлового забезпечення, з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування та архітектури, а також Солом'янська РДА) отримав за три місяці поточного року 273 104,71 грн:

січень — 45 518,16 грн;

лютий — 136 551,65 грн;

березень — 91 034,90 грн.

Петру Пантелеєву (департаменти житлово-комунальної інфраструктури, територіального контролю міста Київ; Святошинська РДА) виплатили за цей же період 366 523,90 грн:

січень — 60 939,61 грн;

лютий — 182 637,3 грн;

березень — 122 946,99 грн.

Ганна Старостенко (департаменти промисловості та розвитку підприємництва, охорони культурної спадщини; Деснянська РДА) отримала за перший квартал 286 196,97 грн:

січень — 49 249,15 грн;

лютий — 138 451,04 грн;

березень — 98 496,78 грн.

Що стосується заступників голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, то вони отримали за перші три місяці 2025 року такі суми:

Владислав Андронов (координує роботу Державного архіву м.Київ, департаментів комунальної власності та земельних ресурсів, а також Шевченківської РДА) — 276 477,47 грн, в тому числі:

січень — 46 466,82 грн;

лютий — 141 710,11 грн;

березень — 88 300,54 грн.

Олена Говорова (координує й контролює діяльність Департаменту молоді та спорту) отримала у першому кварталі найменше з-поміж усіх заступників Кличка — 192 782,50 грн:

січень — 24 170,37 грн;

лютий — 91 475,76 грн;

березень — 77 136,37 грн.

Петро Оленич (звільнений з посади 7 березня 2025 року) — 303 421,30 грн:

січень — 76 545,41 грн;

лютий — 51 048,42 грн;

березень — 175 827,47 грн (у тому числі 143 969,56 грн — соціальна матеріальна допомога (до утримання податків), решта — компенсація за невикористану відпустку).

Костянтин Усов (контролює діяльність ЦНАП та трьох департаментів: з питань реєстрації, транспортної інфраструктури в частині діяльності управління транспорту та міської мобільності, територіального контролю міста Києва в частині діяльності управління (інспекції) з паркування) — 406 828,48 грн:

січень — 40 792,22 грн;

лютий — 122 374,16 грн;

березень — 243 662,1 грн.

У березні Усову, крім основного окладу, надбавок та премії, нарахували два види матеріальної допомоги — соціальну та на оздоровлення на загальну суму 212 124,60 грн (до утримання податків).

Марина Хонда (контролює діяльність Управління туризму та промоцій, Служби у справах дітей та сім'ї, двох департаментів — суспільних комунікацій й соціальної та ветеранської політики, а також Дніпровської РДА), отримала у першому кварталі найбільше серед усіх заступників голови КМДА — 479 947,11 грн:

січень — 178 240,27 грн;

лютий — 172 740,71 грн;

березень — 128 966,13 грн.

Нарахування складалися в основному з окладу, надбавок за вислугу років та інтенсивність праці й місячної премії. Однак у січні Марина Хонда отримала соціальну матеріальну допомогу в розмірі 162 661,44 грн.

Нагадаймо, раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели масштабну операцію "Чисте місто" у Києві. Правоохоронці викрили та припинили діяльність організації на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради Денисом Комарницьким. Серед підозрюваних опинився також заступник голови КМДА Петро Оленич, голова комісії з земельних питань Михайло Терентьєв та інші учасники.

Вищий антикорупційний суд 7 лютого обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА Петру Оленичу та відправив його під варту на два місяці. Однак вже за кілька тижнів Оленича випустили з СІЗО після внесення застави.