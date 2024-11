Які традиції Білого дому порушила Меланія Трамп — 10 скандалів

Дружина новообраного президента США Дональда Трампа Меланія Трамп. Фото: Reuters

Дружина новообраного президента США Меланія Трамп обожнює порушувати правила та корегувати статут життя першої леді під власні бажання. Натомість Дональд Трамп лише підтримує її прагнення відчувати себе вільнішою у цих політичних обставинах.

Про це пише Business Insider.

Меланія ігнорувала президентську виборчу кампанію Трампа

Перші леді часто виступають на агітаційних заходах своїх чоловіків. Вони виголошують промови та зустрічаються з виборцями. Меланія Трамп натомість надає перевагу залишатися в тіні та лише інколи з'являтися на публіці.

Видання The New York Times писало, що минулого року дружина майбутнього президента США відхилила його пропозицію вести кампанію разом. Дональд Трамп прокоментував журналістам Meet the Press це як "бажання тримати дружину якомога далі від передвиборчих перегонів, адже це огидно і підло". Також наголосив, що Меланія — "чудова та впевнена людина, яка дуже любить країну".

Дональд Трамп на виступі. Фото: Reuters

Меланія Трамп не хоче жити в Білому домі

Вона вже оголосила, що після інавгурації чоловіка не збирається переїжджати в резиденцію чоловіка. Меланія прагне жити між Палм-Біч у Флориді та Нью-Йорком.

За минулого терміну Трампа у 2016 році його дружина також не спішила змінювати місце проживання. І повернулась у спальню чоловіка лише за пів року.

Новообраний президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія. Фото: instagram.com/flotus45

Меланія Трамп показала характер після чуток про роман чоловіка

У 2018 році Меланія Трамп прибула на виступ про стан країни в окремому кортежі після того, як з'явились чутки про роман Дональда Трампа з порнозіркою Стормі Деніелс.

Новина була опублікована на основі даних The Wall Street Journal. Журналісти з'ясували, що адвокат президента Майкл Коен перерахував зірці фільмів для дорослих 130 000 доларів напередодні виборів. Це нібито був хабар за мовчання про її стосунки з Трампом у 2006 році.

Тодішній очільник США роман заперечував, але Меланія Трамп різко відмовилась від усіх спільних поїздок. Офіційно перша леді аргументувала це тим, що "супроводжувала почесних гостей".

Меланія Трамп через скандал не сіла в одну автівку з чоловіком

Після статті The New Yorker скандал навколо роману Трампа лише посилювався. Меланія продовжувала з'являтись окремо від чоловіка та прибула до вертольота Marine One на окремій автівці.

"З її розкладом було легше зустріти його на борту", — писали CNN офіційну версію.

Дональд Трамп у супроводі Меланії Трамп. Фото: CNN

Меланія порушила традицію різдвяного декорування Білого дому

Дружину Трампа неодноразово критикували за стиль прикрашання Білого дому на Різдво. У 2017 році Меланія обрала білосніжні дерева, які встановили навколо східної колонади.

Наступного свята вона вже надала перевагу темно-червоним ялинкам, які у мережі порівняли з декораціями антиутопічного серіалу "Розповідь служниці". У 2019 році кохана Трампа обшила дім прозорими акриловими панелями, а на останнє святкування просто встановили рослини у горщиках.

"У кожного свій смак", — відреагувала Меланія на критику у її бік.

Меланія Трамп звернулась до ЗМІ одягом

Поки всі інші перші леді США підбирали кольори та брошки, які символізували б їхнє ставлення до ситуації, Меланія Трамп говорила про все відкрито. Вона вдягнула куртку з надписом "Мені справді байдуже, а вам?"

Папараці сфотографували її в ній під час подорожі до дітей-іммігрантів на кордоні США та Мексики в 2018 році. І тоді послання Меланії прочитали, як байдужість до дітей. Однак у своїх цьогорічних мемуарах жінка пояснила, що зверталась до журналістів.

Меланія не запросила Джилл Байден на чай

Коли Джо Байден переміг на виборах 2020 року, вона не запросила Джилл Байден до Білого дому, як це зробила для неї Мішель Обама. Це давня традиція передавання влади, однак Меланія та її чоловік проігнорували статут.

Останнє фото Мішель та Барака Обами з Білого дому. Фото: instagram/michelleobama44

Трампи пропустили інавгурацію Джо Байдена

Замість того, щоб відвідати інавгурацію нового президент США, Меланія та Дональд Трампи провели власну церемонію прощання на авіабазі Ендрюс і полетіли до свого будинку в Палм-Біч. Це грубе порушення традиції президентів та перших леді.

Мішель Обама та Джо Байден. Фото: instagram.com/obamawhitehouse

Меланія Трамп не виголосила промову на з'їзді партії

Меланія Трамп виступала з промовами на конгресах 2016 і 2020 років. На відміну від попередніх років, цьогоріч вона відвідала лише останній день національного з’їзду Республіканської партії і не виходила на сцену.

Меланія Трамп. Фото: Instagram.com/melaniatrump

Відхилила запрошення Джилл Байден на чай

І сама не запрошувала, і на пропозицію дружини Байдена відправила відмову. Хоча Дональд Трамп завітав до Білого дому та вшанував традицію цього разу. Меланія пояснила свою відсутність справами щодо туру її мемуарів.

"Місис Трамп не буде присутня на сьогоднішній зустрічі в Білому домі. Повернення її чоловіка в Овальний кабінет надихає, і вона бажає йому великих успіхів", — йдеться в заяві офісу Меланії Трамп на X.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Нагадаємо, вчинок Меланії Трамп змусив Дональда передумати і не виганяти з країни принца Гаррі. Також ми розповідали про найбільших новорічний скандал першої леді, який досі згадають у соцмережах.