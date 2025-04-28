Погода в Україні 29 квітня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Чоловік йде вулицею. Ілюстративне фото: NPR

Погода в Україні завтра, 29 квітня, буде хмарною та переважно сухою. У багатьох областях очікуються заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 29 квітня

За прогнозами синоптиків, у вівторок в Україні очікується мінлива хмарність. Лише вдень на Чернігівщині та Сумщині місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно південно-західного та західного напрямку, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 °C. У багатьох регіонах на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0…-5 °C, а у східних областях можливі заморозки навіть у повітрі від 0 до -3 °C.

Вдень очікується тепла погода: температура підніметься до +16…+21 °C, на сході та південному сході країни буде трохи прохолодніше: +12…+17 °C.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

У ніч на 29 квітня в більшості областей України очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 °C. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

У східних регіонах заморозки можливі й у повітрі — від 0 до -3 °C. Для цих областей попередження підвищено до ІІ рівня небезпечності —помаранчевий.

В Укргідрометцентрі попереджають, що заморозки можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам та іншим сільськогосподарським культурам.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища на 29 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

З 29 квітня по 1 травня в більшості областей України прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За даними синоптиків, висока загроза виникнення пожеж зберігатиметься на всій території країни, за винятком Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні на 29 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 29 квітня територія України перебуватиме під впливом підвищеного атмосферного тиску. Очікується переважно суха та сонячна погода.

Невеликі дощі можливі лише ввечері на Чернігівщині та Сумщині через проходження атмосферного фронту з північного сходу.

Нічна температура коливатиметься в межах +2…+8 °C, на Лівобережжі можливі заморозки. Вдень повітря прогріється до комфортних +15…+19 °C. Вітер західний та північно-західний, місцями рвучкий, особливо на півночі, заході та в центрі країни.

У Києві також без опадів. Вночі температура становитиме +4…+6 °C, а вдень повітря прогріється до +18 °C.

Діденко прогнозує, що заморозки поступово відступатимуть, а вдень очікується поступове потепління, хоча температур вище +25 °C поки чекати не варто.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Раніше синоптики дали обнадійливий прогноз щодо погоди на початок травня.

Також ми писали, що вдень 29 квітня у деяких областях буде прохолодно.