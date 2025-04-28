Погода в Україні завтра — чого очікувати

Люди йдуть містом під снігом. Фото: "Вечірній Київ"

У вівторок, 29 квітня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Водночас у східних областях прогнозують заморозки.

Про це інформує Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода на 29 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 29 квітня

За даними Укргідрометцентру, 29 квітня очікується мінлива хмарність. Вівторок на більшості територій України мине без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер у вівторок, 29 квітня, буде південно-західний, західний, у межах 5-10 м/с.

Вночі 29 квітня температура повітря очікується +1...+6 °C. Крім того, в Укргідрометцентрі прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0...+5 °C, у східних областях і в повітрі 0...+3 °C. Натомість вдень буде значно тепліше, температура буде +16...+21 °C.

Зокрема, на сході та південному сході України очікується не надто тепла температура повітря — +12...17 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко також спрогнозувала, якою буде погода в Україні у вівторок, 29 квітня.

Раніше ми інформували, що на початку травня будуть нові заморозки на території України.