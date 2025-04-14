Погода в Україні у травні 2025 року - очікуються морози

На початку травня в Україну прийдуть морози — прогноз по областях
В Україну повертається тепло після тижня морозів та холодної погоди. Однак на початку травня синоптики попереджають про нові заморозки.
Про це свідчать дані сервісу Meteo.ua.
Яку погоду очікувати на початку травня
Попри те, що в Україну повернулося тепло, в період з 2 по 4 травня термометри знову покажуть мінусову температуру повітря.
У Києві 3-4 травня температура повітря вночі буде в межах -2 °C, а вдень підійметься до +9...+14 °C. Також 3 травня можливі незначні опади.
У Львові значно знизиться температура повітря 2-3 травня: вночі близько -2 °C, вдень в межах +7...+10 °C. Зокрема, 2 травня буде хмарно з проясненням, можливий дощ.
У Черкасах стовпчики термометрів показуватимуть 0 °C вночі, вдень буде +8...+12 °C. градусів. 3 травня може пройти невеликий дощ, а 4 травня — буде сонячна погода.
У Сумах вночі будуть заморозки до -2 °C, вдень повітря прогріється до +6...+11 °C. Зокрема, 3 травня прогнозують короткочасні опади.
У Чернігові вночі буде триматися 0 °C, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +13 °C. Зокрема, 3 травня можливі опади, а 4 травня — очікується хмарна погода.
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