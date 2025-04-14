Погода в Україні у травні 2025 року - очікуються морози

Сніг на цвіті. Ілюстративне фото: Район.in.ua

В Україну повертається тепло після тижня морозів та холодної погоди. Однак на початку травня синоптики попереджають про нові заморозки.

Про це свідчать дані сервісу Meteo.ua.

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Попри те, що в Україну повернулося тепло, в період з 2 по 4 травня термометри знову покажуть мінусову температуру повітря.

У Києві 3-4 травня температура повітря вночі буде в межах -2 °C, а вдень підійметься до +9...+14 °C. Також 3 травня можливі незначні опади.

Прогноз у Києві. Фото: Meteo.ua

У Львові значно знизиться температура повітря 2-3 травня: вночі близько -2 °C, вдень в межах +7...+10 °C. Зокрема, 2 травня буде хмарно з проясненням, можливий дощ.

Прогноз у Львові. Фото: Meteo.ua

У Черкасах стовпчики термометрів показуватимуть 0 °C вночі, вдень буде +8...+12 °C. градусів. 3 травня може пройти невеликий дощ, а 4 травня — буде сонячна погода.

Прогноз у Черкасах. Фото: Meteo.ua

У Сумах вночі будуть заморозки до -2 °C, вдень повітря прогріється до +6...+11 °C. Зокрема, 3 травня прогнозують короткочасні опади.

Прогноз у Сумах. Фото: Meteo.ua

У Чернігові вночі буде триматися 0 °C, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +13 °C. Зокрема, 3 травня можливі опади, а 4 травня — очікується хмарна погода.

Прогноз у Чернігові. Фото: Meteo.ua

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