Погода в Украине в мае 2025 года - ожидаются морозы в мае 2025 года

Снег на цветении. Иллюстративное фото: Район.in.ua

В Украину возвращается тепло после недели морозов и холодной погоды. Однако в начале мая синоптики предупреждают о новых заморозках.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Meteo.ua.

Реклама

Читайте также:

Какую погоду ожидать в начале мая

Несмотря на то, что в Украину вернулось тепло, в период со 2 по 4 мая термометры снова покажут минусовую температуру воздуха.

В Киеве 3-4 мая температура воздуха ночью будет в пределах -2 °C, а днем поднимется до +9...+14 °C. Также 3 мая возможны незначительные осадки.

Прогноз в Киеве. Фото: Meteo.ua

Во Львове значительно снизится температура воздуха 2-3 мая: ночью около -2 °C, днем в пределах +7...+10 °C. В частности, 2 мая будет облачно с прояснениями, возможен дождь.

Прогноз во Львове. Фото: Meteo.ua

В Черкассах столбики термометров будут показывать 0 °C ночью, днем будет +8...+12 °C. градусов. 3 мая может пройти небольшой дождь, а 4 мая — будет солнечная погода.

Прогноз в Черкассах. Фото: Meteo.ua

В Сумах ночью будут заморозки до -2 °C, днем воздух прогреется до +6...+11 °C. В частности, 3 мая прогнозируют кратковременные осадки.

Прогноз в Сумах. Фото: Meteo.ua

В Чернигове ночью будет держаться 0 °C, днем столбики термометров будут показывать до +13 °C. В частности, 3 мая возможны осадки, а 4 мая — ожидается облачная погода.

Прогноз в Чернигове. Фото: Meteo.ua

Напомним, в материале Новини.LIVE рассказали о погоде, которая ждет украинцев в мае.

А в Укргидрометцентре предупредили о неблагоприятных погодных условиях на Пасху.