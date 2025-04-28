Погода в Украине завтра - чего ожидать

Люди идут по городу под снегом. Фото: "Вечерний Киев"

Во вторник, 29 апреля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В то же время в восточных областях прогнозируют заморозки.

Об этом информирует Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода на 29 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 29 апреля

По данным Укргидрометцентра, 29 апреля, ожидается переменная облачность. Вторник на большинстве территорий Украины пройдет без осадков, лишь на Черниговщине и Сумщине днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер во вторник, 29 апреля, будет юго-западный, западный, в пределах 5-10 м/с.

Ночью 29 апреля температура воздуха ожидается +1...+6 °C. Кроме того, в Укргидрометцентре прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0...+5 °C, в восточных областях и в воздухе 0...+3 °C. Зато днем будет значительно теплее, температура будет +16...+21 °C.

В частности, на востоке и юго-востоке Украины ожидается не слишком теплая температура воздуха — +12...17 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала, какой будет погода в Украине во вторник, 29 апреля.

Ранее мы информировали, что в начале мая будут новые заморозки на территории Украины.