Погода в Україні 29 квітня — прогноз від Наталки Діденко

Спека повернеться нескоро — Діденко сказала, де чекати заморозків
Завтра, 29 квітня, в Україні буде суха та сонячна погода. У деяких регіонах ще можливі заморозки та дощі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 29 квітня
Наталка Діденко попередила, що над країною прохолоду сонячну погоду обумовить підвищений атмосферний тиск. Загалом в України буде сухо та сонячно, проте, ввечері атмосферний фронт, який прийде з північного сходу, може принести невеликі опади в Чернігівській та Сумській областях.
Нічна температура становитиме від +2°С до +8°С, але на Лівобережжі можливі заморозки. Вдень повітря значно прогріється — очікується +15...+19°С.
Вітер переважатиме західного та північно-західного напрямку, місцями на півночі, заході та в центрі буде рвучким і сильним.
Погода в Києві 29 квітня
У Києві 29 квітня опадів не передбачається. Нічна температура коливатиметься на рівні +4...+6°С, а вдень повітря прогріється до комфортних +18°С.
Коли в Україні припиняться заморозки і суттєво потепліє
За словами Діденко, заморозки поступово відступатимуть протягом тижня, вдень буде дедалі тепліше. Втім, очікувати спеку, як кілька днів тому до +27°С, за словами синоптика поки що не варто.
Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на сьогодні, 28 квітня.
Також синоптики спрогнозували погоду на останні дні квітня та перші дні травня.
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