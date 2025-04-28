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Спека повернеться нескоро — Діденко сказала, де чекати заморозків

28 квітня 2025 11:50
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 29 квітня — прогноз від Наталки Діденко
Весняна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 29 квітня, в Україні буде суха та сонячна погода. У деяких регіонах ще можливі заморозки та дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

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Погода в Україні 29 квітня

Наталка Діденко попередила, що над країною прохолоду сонячну погоду обумовить підвищений атмосферний тиск. Загалом в України буде сухо та сонячно, проте, ввечері атмосферний фронт, який прийде з північного сходу, може принести невеликі опади в Чернігівській та Сумській областях. 

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Атмосферний фронт. Фото: Wetterpade

Нічна температура становитиме від +2°С до +8°С, але на Лівобережжі можливі заморозки. Вдень повітря значно прогріється — очікується +15...+19°С.

Вітер переважатиме західного та північно-західного напрямку, місцями на півночі, заході та в центрі буде рвучким і сильним.

Погода в Києві 29 квітня

У Києві 29 квітня опадів не передбачається. Нічна температура коливатиметься на рівні +4...+6°С, а вдень повітря прогріється до комфортних +18°С.

Коли в Україні припиняться заморозки і суттєво потепліє 

За словами Діденко, заморозки поступово відступатимуть протягом тижня, вдень буде дедалі тепліше. Втім, очікувати спеку, як кілька днів тому до +27°С, за словами синоптика поки що не варто. 

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на сьогодні, 28 квітня. 

Також синоптики спрогнозували погоду на останні дні квітня та перші дні травня. 

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