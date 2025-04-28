Погода в Украине 29 апреля — прогноз от Наталки Диденко

Жара вернется нескоро — Диденко сказала, где ждать заморозков
Завтра, 29 апреля, в Украине будет сухая и солнечная погода. В некоторых регионах еще возможны заморозки и дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 29 апреля
Наталья Диденко предупредила, что над страной прохладу солнечную погоду обусловит повышенное атмосферное давление. В целом в Украине будет сухо и солнечно, однако, вечером атмосферный фронт, который придет с северо-востока, может принести небольшие осадки в Черниговской и Сумской областях.
Ночная температура составит от +2°С до +8°С, но на Левобережье возможны заморозки. Днем воздух значительно прогреется — ожидается +15...+19°С.
Ветер будет преобладать западного и северо-западного направления, местами на севере, западе и в центре будет порывистым и сильным.
Погода в Киеве 29 апреля
В Киеве 29 апреля осадков не предвидится. Ночная температура будет колебаться на уровне +4...+6°С, а днем воздух прогреется до комфортных +18°С.
Когда в Украине прекратятся заморозки и существенно потеплеет
По словам Диденко, заморозки постепенно будут отступать в течение недели, днем будет все теплее. Впрочем, ожидать жару, как несколько дней назад до +27°С, по словам синоптика пока не стоит.
Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на сегодня, 28 апреля.
Также синоптики спрогнозировали погоду на последние дни апреля и первые дни мая.
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