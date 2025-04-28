Погода сьогодні, 28 квітня, в Україні — Укргідрометцентр

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 28 квітня, надали синоптики. Буде невелика хмарність, але без опадів.

Про це в неділю, 27 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 28 квітня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі в північних, східних і центральних областях заморозки в повітрі 0...-3 °С. На решті території +1...+6 °С, а на поверхні ґрунту заморозки 0...-5 °С. Денна температура становитиме +10...+15 °С, на Закарпатті та Прикарпатті — +14...+19 °С, а на сході та північному сході країни — +7...+12 °С.

Карта "Температура в Україні" від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде невелика хмарність. Без опадів. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі в області очікуються заморозки в повітрі 0...-3 °С, а вдень буде +10...+15 °С. У Києві вночі теж будуть заморозки в повітрі 0...-2 °С, а вдень потеплішає до +13...+15 °С.

Попередження про стихійні метеорологічні явища по Україні

Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі у східних, північних і центральних областях заморозки в повітрі 0...-3 °С (ІІ, помаранчевий, рівень небезпечності).

У південній частині та західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 °С (І, жовтий, рівень небезпечності).

Синоптики зазначають, що заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

Нагадаємо, 28 квітня температура в деяких регіонах України знизиться до 0 °С. Очікуються заморозки та сильний вітер.

Раніше ми повідомляли, що 27 квітня у двох містах України помітили сніг. Йдеться про Суми та Харків.