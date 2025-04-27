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Заморозки та вітер — в яких регіонах завтра погіршиться погода

27 квітня 2025 17:48
Світлана Силенко - Редактор
Погода на завтра в Україні — прогноз від Укргідрометцентру
Чоловік йде містом. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У понеділок, 28 квітня, у деяких областях України очікуються заморозки та вітер. У певних регіонах температура повітря знизиться до 0 °C. 

Про це інформує Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 28 квітня
Погода на 28 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 28 квітня 

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 28 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, у межах 5-10 м/с.

Водночас уночі у північних, східних та центральних областях України прогнозують заморозки, у повітрі 0...+3 °C. На решті території України +1...+6 °C.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, 26 квітня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...+5 °C. Вдень буде трохи тепліше — +10...+15 °C.

Зокрема, на Закарпатті та Прикарпатті очікується +14...+19 °C. Натомість на сході та північному сході України у понеділок, 28 квітня, прогнозують +7...+12 °C.

Погода в Україні 28 квітня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що раніше ми писали, що на вихідних, з 26 по 28 квітня, в Україні різко зміниться погода.

Крім того, очікується, що на початку травня будуть нові заморозки на території України.

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