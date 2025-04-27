Погода на завтра в Украине - прогноз от Укргидрометцентра

Мужчина идет по городу. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 28 апреля, в некоторых областях Украины ожидаются заморозки и ветер. В определенных регионах температура воздуха снизится до 0 °C.

Об этом информирует Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода на 28 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 28 апреля

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 28 апреля, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, в пределах 5-10 м/с.

В то же время ночью в северных, восточных и центральных областях Украины прогнозируют заморозки, в воздухе 0...+3 °C. На остальной территории Украины +1...+6 °C.

Как отмечают в Укргидрометцентре, 26 апреля, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...+5 °C. Днем будет немного теплее — +10...+15 °C.

В частности, на Закарпатье и Прикарпатье ожидается +14...+19 °C. Зато на востоке и северо-востоке Украины в понедельник, 28 апреля, прогнозируют +7...+12 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что ранее мы писали, что на выходных, с 26 по 28 апреля, в Украине резко изменится погода.

Кроме того, ожидается, что в начале мая будут новые заморозки на территории Украины.